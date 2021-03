Naar Rhodos als proef, mét een PCR-test

Acht dagen all-inclusive naar het Griekse eiland Rhodos. Ruim een jaar geleden misschien niet een vakantie waarover je zou opscheppen tijdens een verjaardag. Maar nu, in tijden van lockdowns en reisverboden, een zonnig kadootje waar heel Nederland naar uitkijkt.

Voor 189 gelukkigen wordt die Griekse droom even werkelijkheid. Zoveel vakantiegangers kunnen op 12 april mee naar een luxehotel op het eiland. De vakantiegangers (tussen 18 en 70 jaar, zonder hoog-risicopatiënten) moeten wel een negatieve PCR-test tonen in het hotel, mogen het resort niet uit en moeten bij thuiskomst in quarantaine. Ook het hotelpersoneel wordt steeds getest.

Sunweb en Transavia

De reis wordt georganiseerd door touroperator Sunweb en luchtvaartmaatschappij Transavia. Het is onderdeel van de overheidspilot ‘Veilig en verantwoord reizen tijdens corona’. Die is dinsdagavond aangekondigd. Beide reisbedrijven noemen het experiment „een eerste stap naar perspectief om Nederlanders dit zomerseizoen weer mooie vakanties te bezorgen”. Ook TUI en Corendon zouden samen een vakantiepilot presenteren, maar die werd dinsdagavond op het laatste moment uitgesteld. Waarom is nog onduidelijk.

De pilot werd dinsdag bekendgemaakt na afloop van de persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA). Eerder vonden al ‘fieldlabs’ plaats bij muziekfestivals, voetbalwedstrijden en theatervoorstellingen. Rutte en De Jonge hadden tijdens de vorige persconferentie op 8 maart, beloofd dinsdag meer duidelijkheid te geven over mei- en zomervakantie. De reiswereld, zwaar getroffen door de coronacrisis, hoopte dat dat zou betekenen dat Nederlanders weer op vakantie mochten. Maar dat perspectief kwam niet.

„We kunnen op dit moment geen maatregelen loslaten”, aldus Rutte dinsdag. De premier stelde dat hij „geen andere keus heeft dan het reisadvies te verlengen tot 15 mei. Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland.” Voor de zomer konden zij nog geen advies geven. Rutte: „Dat volgt zo spoedig mogelijk. We hebben wel goede hoop dat er dan weer meer kan. Dat is belangrijk voor de mensen die op vakantie willen maar ook voor de hele reisbranche die klaarstaat om ons een zorgeloze tijd te geven. Iets wat we allemaal goed kunnen gebruiken.”

Toch teleurstelling in reiswereld

Ondanks de pilot, het „eerste lichtpuntje”, reageerde de reiswereld teleurgesteld op de persconferentie. „Een jaar geleden haalden we al onze reizigers van over de hele wereld naar huis”, aldus directeur Arjan Kers van TUI Nederland. „Het is enorm spijtig dat we nu nog steeds in onze reizen beperkt worden door Covid-19 en dat het negatieve reisadvies is verlengd. Voor de reissector is dit een enorm drama, maar ook alle Nederlanders die dringend behoefte hebben aan vakantie lijden hieronder. De sector doet er alles aan om georganiseerde vakanties op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren.”

De sector is in zwaar weer geraakt, benadrukte Kers. „Een verlenging van de overheidsmaatregelen zoals NOW en TVL tot einde van het jaar is noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat een vóór Covid-19 nog gezonde reissector, de afgrond in glijdt.”

Ook Steven van der Heijden, directeur van touroperator Corendon, hoopt op meer overheidssteun. „Los van de generieke maatregelen, die vrij royaal zijn, komt de reiswereld er bekaaid vanaf. Festivals en evenementen krijgen nu steun; wij blijven daar ook voor lobbyen.”

Met de bekende reisvouchers, tegoedbonnen voor niet-genoten vakanties, heeft de reiswereld „de financiële problemen voor zich uitgeschoven”, zegt Van der Heijden. „Er was nog geen acute noodzaak. Die is een jaar uitgesteld. Maar het probleem wordt nu nijpend. De eerste vouchers moeten worden uitbetaald. We hebben inmiddels tientallen miljoenen euro’s verlies geleden. Het gaat nog jaren duren voordat de sector hier overheen is.”

Wachten op voucherfonds

Van der Heiden heeft aan bijna 20.000 klanten een bericht gestuurd dat Corendon niet in staat is op dit moment de vouchers terug te betalen. „Daarop kwamen vijfhonderd boze tot zeer boze reacties. Dat begrijp ik ook. Uit eigen middelen hebben we de meest schrijnende gevallen vergoed, maar het bedrag is te groot.”

Voor maart 2020 – vanaf de lockdown half maart tot het einde van die maand – moet Corendon nog 18 miljoen euro terugbetalen aan klanten die een voucher hebben geaccepteerd. Voor april is dat 11,5 miljoen euro. Dat komt neer op circa 30 miljoen euro, de helft van wat Corendon nog heeft uitstaan aan vouchers. Bij alle vakantiebedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) samen staat nog 600 miljoen euro uit aan vouchers.

Van der Heijden hoopt dat binnen een tot twee weken het voucherfonds operationeel is en Corendon kan beginnen met het terugbetalen van klanten. Dat fonds leent bedrijven tegen relatief gunstige voorwaarden geld om vouchers uit te betalen. De Europese Commissie moet het arrangement nog goedkeuren; het is een vorm van staatssteun.

‘Meer vrijheid door vaccineren’

Ook Harco van Uden van Experience Travel, dat reizen organiseert voor relatief rijke klanten, verwachtte snelle versoepelingen maar hij is wel optimistisch. „Op de middellange termijn hoop ik dat er meer vrijheid komt door het vaccineren.” Hij denkt dat binnen acht tot tien weken weer kan worden gereisd naar het buitenland.

„De focus van de overheid ligt op Europa maar wij zien juist beweging bij verre bestemmingen. In Europa hebben IJsland en Griekenland al aangegeven dat reizigers uit Nederland welkom zijn. ‘Welkom’ betekent dan gevaccineerd of getest en dan geen quarantaine. Op verre bestemmingen als Kenia, Zuid-Afrika, Seychellen en Costa Rica zijn we al welkom. De VS hebben al gezegd dat vanaf mei ook Europeanen welkom zijn. Die ontwikkeling zal zich voortzetten.” Van Uden: „Het grootste risico voor de reiziger: als hij wacht met boeken, zit zo meteen alles vol door nieuwe lokale boekingen, omboekingen van vorig jaar en door mensen die wel aan het boeken zijn zoals in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland”.