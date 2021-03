Opgepoetste junkieromantiek

Ze is mogelijk de beroemdste junk ter wereld: Christiane F., die als tiener in Berlijn bij een David Bowie-concert aan de heroïne begon en in de prostitutie haar verslaving bekostigde. Eind jaren zeventig interviewden twee Duitse journalisten van de Stern Christiane F. en bewerkten het gesprek tot het boek Wir Kinder vom Bahnhof Zoo (1978). Christiane was dertien toen ze voor het eerst heroïne gebruikte, op haar veertiende stond ze met haar vriendinnen op de ‘Babystrich’, de tippelzone voor minderjarigen aan de Berlijnse Kurfürstenstrasse; haar vriendje Detlef stond om de hoek op de Jebenstrasse in de zone voor gays, pal bij Bahnhof Zoo.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo is een van de meest verkochte non-fictieboeken in Duitsland; verplicht materiaal voor Duitse scholieren, cult voor Bowie-fans op hun slaapkamers wereldwijd die eigenlijk óók heroïne-junkie in het asgrauwe West-Berlijn wilden worden. Na het boek volgde in 1981 de film door regisseur Uli Edel, met in de hoofdrol een veertienjarige Natja Brunkhorst als feeërieke puber die almaar woedender wordt naarmate haar verslaving vordert. David Bowie werkte, kort na zijn Berlijnse periode, zelf mee aan de film. Met Edels film (bijna vijf miljoen bezoekers in de Duitse bioscopen) ontstond een hele Christiane F.-esthetiek: slungelige meisjes in overhemden en gilets ‘speelden’ Christiane F. bij het station Zoologischer Garten.

Oerverhaal

Deze februari lanceerde Amazon Prime in Duitsland een remake van Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, onder regie van Philipp Kadelbach, die eerder Unsere Mütter, unsere Väter maakte. De Duitse pers bejubelde het acteerwerk van de jonge cast en de poging om het oerverhaal aan een nieuwe generatie over te brengen – ook als, zo schreef de Süddeutsche Zeitung, het wat wezenloos aandoet dat de cast eruitziet als twintigers van nu, alleen dan zonder smartphones.

De werkelijke Christiane F. in 1989. Foto Steye Raviez / Hollandse Hoogte

In een serie van acht afleveringen wordt het ‘tijdloze en universele verhaal’, aldus de makers, opnieuw verteld. Een claim die niet geheel opgaat – in veel opzichten is de van ‘Heroes’ en heroïne doordesemede romantiek van het oude Kinder vom Bahnhof Zoo juist volstrekt plaats- en tijdgebonden, en de nieuwe serie een anachronisme. „Het verhaal van Christiane Felscherinow”, schreef de Frankfurter Allgemeine Zeitung, „is uit de geschiedenis losgeweekt die het verhaal juist zoveel zeggingskracht gaf: als een stuk hedendaagse geschiedenis, de ervaring van een generatie.”

Wie vandaag bij Bahnhof Zoo uitstapt – in West-Berlijn destijds een eindstation, nu een tussenstop – vindt nog altijd een groezelig hoekje in het verder burgerlijke Charlottenburg. Onder het spoorviaduct liggen aan weerszijden matjes met slaapzakken en bezittingen. Aan de Jebenstrasse staat een groepje generatiegenoten van Christiane Felscherinow in de rij voor een bus van een gaarkeuken.

Voor de serie werd het station minutieus nagebouwd in een hal in Tsjechië, inclusief loketten en kolenkachels. Ook de ingang van discotheek Sound, waar volgens de Stern-auteurs hele groepen jongeren en kinderen aan de heroïne raakten, ziet er in de nieuwe serie even desolaat uit als op de foto’s in het boek, maar het interieur is dat van een protserige club waar op pluche banken magnumflessen worden besteld. In de serie wordt er binnen hedendaagse techno gedraaid, het publiek is uiterst modieus.

Regisseur Kadelbach verdedigde deze keus in een interview met de Berliner Zeitung: „Het had niet gewerkt, wanneer we het hadden gefilmd zoals het was in de jaren zeventig, met die lage plafonds en een sfeer als in een kelder.”

Nonchalant

Maar de serie is zodanig gekuist en opgepoetst, dat het hele heroïnegebruik inderdaad een soort eigentijdse, nonchalante hebbelijkheid wordt, alsof het gaat om succesvolle twintigers die doordeweeks naar yoga gaan en in het weekend coke of ketamine nemen. De acteurs die Christiane F. en haar vriendinnen Stella, Babsi, en de rest vertolken, zijn in elk stadium van hun verslaving prachtig, nooit uitgeteerd of werkelijk luizig. Als de eerste van het groepje aan een overdosis is overleden, volgt een scène bij een kerkhof die gestileerd is als een modecampagne van Saint Laurent.

Daarmee is de nieuwe Wir Kinder vom Bahnhof Zoo meer een oefening in heroïnechic, de stijl van magere adolescenten in zwart met veel oogpotlood, dan het wrange Berlijnse tijdsbeeld dat het oorspronkelijk was. Nimfijne meisjes in netpanty’s vallen over elkaar heen bij de man die hen voorziet van heroïne in ruil voor seks – deze versie is zo platgeslagen dat meisjes met heroïne een gladde esthetische belevenis worden voor de kijker thuis op de bank.

Van alle Kinder vom Bahnhof Zoo is alleen nog Christiane Felscherinow in leven, ze is nu 58 jaar. Aan het eind van het boek van de Stern-journalisten Kai Hermann en Horst Rieck is ze clean, maar in de jaren daarop viel ze steeds terug. In 2014 zei ze zich, als ‘zieke vrouw’, terug te trekken uit de openbaarheid. Volgens een bericht van tabloid Bild van februari zit ze nu weer bij de Berlijnse drugsscene – zij het niet langer bij Bahnhof Zoo maar bij het Kottbusser Tor.

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo is afgelopen maand in première gegaan in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het is nog niet bekend wanneer de serie in Nederland op Amazon Prime zal verschijnen.

Nieuwsbrief NRC Kijktips Wat moet je deze week kijken? Tips voor boeiende programma’s, series en films Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 maart 2021