Tien doden bij schietpartij bij supermarkt in Colorado

Bij een schietpartij bij een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado zijn maandag tien mensen omgekomen, onder wie een politieagent. Een verdachte is opgepakt. Dat meldt AP.

De schietpartij vond maandagmiddag plaats bij een filiaal van de supermarktketen King Soopers in de stad Boulder. Rond half drie plaatselijke tijd (21.30 uur in Nederland) werd melding gemaakt van een „actieve schutter” bij een winkelcentrum.

De omgekomen politieagent, de 51-jarige Eric Talley, was als eerste ter plekke. Agenten van onder meer de plaatselijke politie en de FBI kwamen met tientallen agenten op het incident af. Op videobeelden is de zien dat agenten een man met een ontbloot bovenlijf en een bebloed been naar buiten brachten in handboeien. De autoriteiten wilden niet zeggen of het daarbij ging om de verdachte. Wel zeiden ze dat de verdachte voor zover bekend de enige gewonde is. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Over een motief is nog niets bekend.

Mensen op de grond

Een ooggetuige die de winkel net had verlaten, Dean Schiller, zei tegen AP dat hij schoten hoorde en drie mensen op de grond zag liggen, twee van hen op de parkeerplaats en één bij de ingang. Op een video op YouTube was een persoon op de vloer van de winkel te zien, en twee anderen op de grond er buiten. De aard van hun verwondingen was niet duidelijk.

Het bloedbad in Boulder is het tweede grote schietincident in de Verenigde Staten binnen een week. Afgelopen dinsdag kwamen acht mensen om bij een reeks schietpartijen in drie Aziatische massagesalons in en rond de stad Atlanta.

De westelijke staat Colorado, bij de Rocky Mountains, is vaker getroffen door grote schietpartijen. In 1999 brachten twee studenten van Columbine High School in Littleton twaalf medestudenten, een leraar en zichzelf om. In 2012 kwamen bij een bloedbad bij een bioscoop in Aurora, een voorstad van Denver, twaalf mensen om. Zeventig mensen raakten daarbij gewond.

Dit bericht is om 3.30 uur aangevuld. Het dodental is geactualiseerd tot tien.