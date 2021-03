Marokko laat vooraanstaand journalist Monjib vrij

De Marokkaanse mensenrechtenactivist en journalist Maati Monjib, die geldt als boegbeeld van de persvrijheid in Marokko, is voorlopig vrijgelaten. Daarmee komt er een einde aan zijn al bijna drie weken durende hongerstaking. Dat heeft zijn advocaat Me Mohamed Messaoudi bevestigd. Monjib moest zijn paspoort inleveren en mag het Noord-Afrikaanse land niet verlaten.

De 60-jarige historicus werd eind januari voor de rechtbank in Rabat veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf na beschuldigingen van „witwassen” en het „in gevaar brengen van de staatsveiligheid” in een zaak die al sinds 2015 liep.

Het is nog niet duidelijk waarom Monjib de gevangenis nu weer mag verlaten, maar het lijkt erop dat de druk van internationale mensenrechtenorganisaties van invloed is geweest. Een comité van Franse sympathisanten had daarnaast opgeroepen om uit solidariteit deze woensdag ook een dag in hongerstaking te gaan.

Volgens Sabrine Lacombe van het comité zou de Marokkaanse koning Mohammed VI een andere procureur-generaal hebben aangewezen om de zaak op zich te nemen, die zou hebben besloten Monjib vrij te laten.

Monjib is de oprichter van de organisatie Freedom Now, die opkomt voor de vrijheid van meningsuiting. Verder was hij betrokken bij de Association Marocaine du Journalisme d’Investigation, een instituut waar tot 2014 onderzoeksjournalisten werden opgeleid.

