Lenteplannen in knop geknakt

Aan het begin van de astronomisch lente, afgelopen zaterdag op het noordelijk halfrond, bloeit ook de maatschappelijke onvrede over de coronamaatregelen verder op. Van een clandestien straatcarnaval met 6.500 bezoekers in de tweede stad van Frankrijk (Marseille) en twee dagen van antilockdownbetogingen op het Museumplein (Amsterdam) tot duizenden springbreakers die relden tegen een noodavondklok in Miami (VS): de lente werd dit weekeinde met feestend verzet onthaald.

Vorig jaar brak het voorjaar aan in de wittebroodsweken van de coronacrisis. Ook mensen in de lente van hun leven bleken toen bereid vrijheid in te leveren uit solidariteit met mensen in de herfst of winter van hun bestaan. Aan het begin van het tweede jaar van de pandemie en meerdere lockdowns verder, is die opoffering minder vanzelfsprekend. En dringt de vraag zich op: laat de drang het voorjaar te vieren zich wel zo makkelijk uitstellen of afzwakken?

Deels weer op slot

Vóór de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week suggereerden coalitiepolitici nog dat Nederlanders wellicht met Pasen weer op het terras mochten zitten. En vrijdag opperde D66-leider Sigrid Kaag dat de Nederlandse avondklok „er heel snel af moet” nu komende zondag de zomertijd ingaat.

Maar één blik over de grens leert dat de trend elders op het continent juist naar verstrenging neigt. Europese regeringen zien dat de ruimte om te versoepelen zeer beperkt is, nu enerzijds de besmettingen oplopen – of op een hoog plateau blijven – en anderzijds de nationale vaccinatiecampagnes maar geen vaart krijgen.

Volgens OMT-lid Marion Koopmans kan Nederland het zich „niet of nauwelijks permitteren” om maatregelen te versoepelen. Nog „een maand of twee, dan zitten we echt in een andere situatie”, zei de viroloog zaterdag in radioprogramma Met het Oog op Morgen.

In Duitsland, waar de jongste coronamaatregelen doorgaans een voorafschaduwing van de volgende Nederlandse beleidskeuzen zijn, wil bondskanselier Merkel nog niet versoepelen. Integendeel: de Duitse besmettingsgraad ligt zo hoog, dat wordt overwogen om onder andere nieuwe reisrestricties in te voeren rond Pasen (Goede Vrijdag valt dit jaar op 2 april).

In opmaat naar dit voorjaarsfeest hebben enkele Zuid-Europese landen reeds hun maatregelen aangescherpt. Soms omdat hun besmettingsaantallen weer oplopen, zoals in Italië. Zo gelden alle Italiaanse regio’s inmiddels als oranje zone (milde lockdown) of rode zone (strenger). In ieder geval tot 6 april en tijdens het paasweekeinde zal het hele land op rood staan, wat betekent dat mensen in hun eigen provincie moeten blijven en horeca alleen open is voor afhalen.

Soms wordt preventief ingegrepen in de hoop een paaspiek in de curves te voorkomen. In Spanje is de besmettingsgraad sinds augustus niet zo laag geweest. Toch zullen veel mensen Semana Santa niet in hun pueblo (thuisdorp) kunnen vieren. Reizen tussen de zeventien regio’s is vanaf komende vrijdag tot 9 april verboden, ook gaat weer een avondklok gelden. De Andalusische paasprocessies werden eind vorig jaar al afgeblazen en het Valenciaanse carnaval (Fallas) uitgesteld.

Vorige week hadden in de Spaanse stad Valencia de Fallas moeten plaatsvinden, maar het carnavaleske voorjaarsfeest moest voor het tweede jaar op rij uitgesteld worden vanwege corona. Twee vrouwen trokken niettemin traditionele fallera-jurken aan. Foto Kai Foersterling/EPA

In de tweede week van april dient zich een volgend religieus feest aan: de islamitische vastenmaand ramadan. De vraag wordt hoe die zich gaat verhouden tot de avondklokken die in veel Europese landen of regio’s van kracht zijn. Elke avond breken moslims het vasten met een maaltijd, traditioneel gebruikt in wijdere familiekring. Half april gaat de zon in Nederland rond 20.30 uur onder: dat wordt haasten om voor negenen weer thuis te zijn na de iftar.

Ook VS en VK nog niet open

Zelfs in landen waar het vaccineren snel gaat, zal de lente nog beperkt genoten kunnen worden. In de Verenigde Staten sloeg president Joe Biden deze maand twee concrete mijlpalen. Vanaf 1 mei kan elke volwassen Amerikaan een prikafspraak krijgen. Begin juli is dan naar schatting 70 procent van de bevolking ingeënt en dan zal op Independence Day (4 juli) in kleine familiekring gebarbecued of buiten gepicknickt kunnen worden, beloofde Biden. „We zullen niet alleen stilstaan bij onze onafhankelijkheid als natie, maar bij het begin van onze onafhankelijkheid van het virus.”

In Miami Beach ging zondag om 20 uur een noodavondklok in, waarmee de lokale autoriteiten een einde wilden maken aan de springbreak-feesten in de de Amerikaanse badplaats. Een deel van het uitgaanspubliek keerde zich daarop tegen de politie. Foto Joe Raedle/Getty Images/AFP

In het Verenigd Koninkrijk gelastte premier Johnson vorig jaar op het laatste moment een familiebrede kerstviering af, maar met het vooruitzicht dat Pasen wél normaal zou worden. „Pasen kan voor sommigen het nieuwe Kerstmis worden”, beloofde een minister. Maar nu die paasdagen naderen, blijkt dat – ondanks de vele honderdduizenden prikken die het VK dagelijks zet – nog niet haalbaar. Vanaf 29 maart mogen Britten wel weer met zes personen of twee huishoudens buiten afspreken, mag weer onbeperkt buiten gesport worden en hoeven zeer kwetsbare mensen zich niet langer te isoleren.

Traag Europees prikken

Die beperkte lenteversoepelingen dankt het VK aan vaccinaties, die er veel voortvarender worden toegediend dan op het Europese vasteland. Ondertussen zijn Britse autoriteiten, die al een seizoen verder kijken dan de lente, openlijk bezorgd over het trage Europese prikken. Al zijn naar verwachting alle volwassen Britten tegen de zomer ingeënt, een vakantie in het buitenland is dan „hoogst onwaarschijnlijk”, liet een hoge Britse corona-adviseur dit weekeinde weten. De kans zou te groot zijn dat vakantievierders nieuwe virusvarianten mee terugnemen, waar de huidige vaccins minder goed tegen werken.

Zo is bij het begin van de lente zelfs het zicht op de Europese zomer niet erg zonnig.

