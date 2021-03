Jim Taihuttu over ‘Wolf’: ‘Blauwe muren met knalroze trainingspak, dat werkte het best voor zwart-wit’

Zijn debuut Rabat uit 2011, over een reis van drie Marokkaans-Nederlandse vrienden, ademde hoop en romantiek. „Alles was kleurrijk en mooi”, herinnert regisseur Jim Taihuttu zich. „De film vertelde over jongens met biculturele wortels met wie het uiteindelijk goed kwam. Het verhaal speelt zich af in drie dagen, maar volgens mij gaat de zon wel 24 keer onder.”

‘Opvolger’ Wolf moest de keerzijde van de medaille schetsen. Het werd een ode aan de jongens met dezelfde achtergrond met wie het níét goed kwam. „Een verhaal van verraad en uitzichtloosheid, over iemand die door beide werelden wordt weggeduwd en zich nergens thuis voelt.”

Veel films die indruk maakten op Taihuttu waren in zwart-wit gedraaid: La Haine van Mathieu Kassovitz, Rocco e i suoi fratelli van Visconti. „Het gevoel dat we met Wolf wilden opwekken, paste in dit rijtje. Maar achteraf is het natuurlijk een gek, roekeloos plan om als jonge regisseur een zwart-witfilm te maken.”

Samen met zijn crew ging Taihuttu op zoek naar het soort zwart-wit dat hij voor ogen had en de manier waarop die beelden tot stand moesten komen. „De film moest gritty en viezig aanvoelen, niet als artistiek gedraaid digitaal zwart-wit. Het moest lijken alsof we de film op ouderwetse 16mm-rollen hadden gedraaid zoals de Franse zwarte komedie C’est arrivé près de chez vous. Alleen konden wij dat met ons budget niet betalen, dus moesten we een alternatief bedenken.”