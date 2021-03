Jaar celstraf voor man die school in Grootebroek binnenreed

De man die in juli vorig jaar een basisschool in het Noord-Hollandse Grootebroek binnenreed is dinsdag veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook mag de man acht maanden geen auto besturen. De rechtbank in Alkmaar acht de 56-jarige man schuldig aan vernieling en acht poging tot zware mishandeling bewezen.

Het Openbaar Ministerie had twee weken geleden nog een celstraf van drie jaar geëist, onder meer vanwege poging tot doodslag. Volgens de rechter kan dat echter niet bewezen worden, temeer omdat niet duidelijk is met welke snelheid de man de school inreed. De man reed op 1 juli met een auto de gang van basisschool ’t Palet in Grootebroek binnen. Op dat moment was in de school een afscheidsfeest gaande voor kinderen uit groep acht. Omdat niemand zich op het moment van binnenrijden in de hal bevond, vielen er geen gewonden.

De man heeft niet verklaard waarom hij de school binnenreed. Wel heeft hij zijn excuses aangeboden. Het OM zei eerder al dat het leek alsof hij door emoties was overmand, omdat zijn zoon niet in dezelfde klas als een vriendje werd geplaatst op de school. De man zei zich weinig van de gebeurtenissen te kunnen herinneren.