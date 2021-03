Italië legt reddingsschip Sea Watch 3 vast na actie op Middellandse Zee

Het reddingsschip voor migranten Sea Watch 3 mag sinds zondagavond niet meer uitvaren. Het schip ligt aan de ketting in de haven van de Siciliaanse plaats Augusta. De Italiaanse autoriteiten namen het besluit naar aanleiding van een actie op de Middellandse Zee waarbij 363 mensen werden gered, zo stelt de gelijknamige hulporganisatie maandag op sociale media. Sea Watch zegt „lastiggevallen” te worden door de Italiaanse autoriteiten.

Sea Watch zegt vervolgens dat het schip volgens de Italiaanse autoriteiten is vastgelegd omdat de organisatie zo veel mensen aan boord liet dat de levens van geredde migranten en de bemanning „in gevaar” zijn gebracht. „Onze vraag aan de autoriteiten is: wat hadden we dan moeten doen?”, aldus Sea Watch in een video op Twitter. „Hadden we mensen moeten verlaten op zee? Hadden we deze mensen in nood niet moeten helpen?”

Het besluit van de Italiaanse regering is omstreden, omdat autoriteiten in de eveneens Siciliaanse havenstad Palermo enkele weken geleden juist besloten een ander, eerder vastgelegd schip van de hulporganisatie vrij te geven. Dat vaartuig, Sea Watch 4, werd in september vastgelegd; het was de vijfde keer in vijf maanden tijd dat een reddingsschip voor migranten werd stilgelegd in een Italiaanse haven. Palermo nam het besluit in afwachting van een oordeel van het Europese Hof van Justitie (pdf). Het Hof moet op basis van maritieme en Europese wetten tot een conclusie komen over welke rechten Italië heeft om zulke schepen vast te leggen. Hulporganisaties stellen al langer dat Italiaanse autoriteiten reddingsoperaties op deze manier onmogelijk proberen te maken.

Lees meer over Sea Watch 4, dat in september werd stilgelegd: Reddingsschip Sea Watch 4 aan de ketting in Italië

Nederlandse vlag

In Europa is de rol van reddingsschepen sinds de vluchtingelingencrisis van 2015 onderwerp van discussie. Critici stellen dat mensensmokkelaars migranten opzettelijk in krakkemikkige bootjes de zee op sturen in de wetenschap dat ze daar gered kunnen worden. Daar staat tegenover dat migranten ook de zee proberen over te steken als er geen reddingsschepen zijn die ze kunnen redden.

Sea Watch 3 voer tot 2019 onder de Nederlandse vlag. In dat jaar werd het schip aan de ketting gelegd omdat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bepaalde dat er nieuwe veiligheidseisen voor vaartuigen van hulporganisaties zouden gelden. Sea Watch maakte uiteindelijk bekend het schip onder Duitse vlag te laten varen. De organisatie had „onvoldoende vertrouwen” dat Nederland het schip nog de zee op zou laten.

Lees ook: Arts op de Sea-Watch 4: een droom om moedeloos van te raken