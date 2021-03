Mijn jongere zus (67) heeft nog steeds een kamerlinde uit ons ouderlijk huis. Omdat zij goed is in stekken staan er inmiddels overal in de familie nazaten van die moederplant. Twee jaar geleden was ik aan de beurt. De stek met alle instructies – zoals seizoensgebonden waterdosering – in ontvangst genomen, inclusief de verplichting af en toe een update te geven hoe het met hem gaat. Alsof het een panda is: je mag ervoor zorgen, maar hij wordt nooit van jou. Vanochtend trots een foto verstuurd van mijn bloeiende kamerlinde. Komt er een berichtje terug met de tekst: „Ja, dat doet-ie als je hem een beetje verwaarloost.”

