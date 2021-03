Iedereen gooit er z’n mandje vol, en dus had Action een prima 2020

Eigenlijk kwam Kees de Bruin (80) alleen voor printerpapier. Amper vijf minuten in de Action in Amsterdam trekt hij een uitpuilend mandje achter zich aan. Keukenrollen, toiletpapier, plantenvoeding, motorolie, keukenfolie en nog veel meer. Wie bij Action winkelt, gaat voor de bijl, weet De Bruin.

Het Nederlandse Action, in 25 jaar uitgegroeid tot een winkelketen met 1.748 filialen in 8 Europese landen, had een prima 2020. Maart en april waren door de coronacrisis rampzalig, maar in mei tot en met oktober waren de winkels open. En dat maakte veel goed. De jaaromzet groeide met bijna 9 procent naar 5,6 miljard euro. De winst groeide met circa 11 procent naar ruim 600 miljoen euro, zo werd deze week bekend gemaakt. Minder dan voorzien, zegt een woordvoerder van Action, maar „we hebben best een mooi jaar gehad”.

De meeste winkels bieden twee services aan: je kunt online producten bestellen en die bij het filiaal ophalen en winkelen op afspraak. Via de website koos De Bruin het tijdstip dat hij langs wilde komen. Bij de ingang moest hij zijn reservering laten zien. Maximaal twintig minuten mag hij winkelen daarna moet hij naar de kassa, al wordt bij deze Action op dat tijdslimiet nauwelijks gelet.

Uit een steekproef van onderzoeksbureau Q&A onder 4.500 Nederlanders blijkt dat Action populair is. Bijna 1 op de 6 respondenten mist nu de winkels dicht zijn vooral het winkelen bij Action. Hema (5 procent) en Ikea (1,6 procent) volgen op flinke afstand. Bijna de helft van de respondenten zegt geen enkele winkel te missen.

Zo bereiden winkels zich voor op click & collect

Miss Action: 380.000 volgers

Eén van de fans is Ria Struijk uit Rijssen in Overijssel. Struijk bedacht twaalf jaar geleden bij wijze van grapje een Action-fanpagina. Inmiddels heeft ze meer dan 380.000 volgers op Facebook. Die komen voornamelijk uit Nederland, Duitsland en België, maar ook verder weg. Vorig jaar organiseerde Action een fandag voor Ria Struijk en haar volgers, er kwam ook een vrouw uit Macedonië langs.

Ze besteedt dagelijks vijf uur aan de fanpagina („ik ben geen hysterische Action-fan, ik vind het gewoon een heerlijke winkel, maar kom ook gewoon bij andere zaken”). Ze bespreekt er producten en beantwoordt dagelijks zo’n drie- tot vierhonderd mailtjes van volgers. De meeste vragen gaan over producten van Action, maar met sommige volgers heeft ze een vriendschap opgebouwd. Toen ze jaren geleden in Turkije was, liep ze een Nederlands stel tegen het lijf. Die zeiden, zegt ze: „Hé jij bent Ria van de Action.” Ze ging met het stel op de foto. Het klinkt misschien raar, zegt ze, maar als je een beetje een bekende Nederlander bent, gebeurt dat gewoon.

Neusje voor trends

Wat maakt Action volgens haar bijzonder? De producten, zegt ze. Zelf gaat Ria Struijk een paar keer per week naar de koopjeszaak. De inkoopafdeling van Action heeft een neusje voor trends, zegt ze. Zodra een product op het punt staat om door te breken, ligt het bij Action in de schappen, volgens haar. Ook qua prijzen scoort Action goed. Maar qua duurzaamheid niet. Bij de Sustainable Brand Index van 2020, een jaarlijks onderzoek naar hoe duurzaam bedrijven zijn in de ogen van de consument, bungelde Action onderin op plek 130 van de 176, net als voorgaande jaren.

Het winkelen op afspraak is soms nog een beetje wennen. Als het personeel even niet oplet, proberen klanten zonder een reservering de winkel binnen te glippen. „Sjamilla, heb jij die mensen gecontoleerd? Ze lopen zomaar de winkel in”. Esajas Georgentina (67) zoekt achterin de winkel haar favoriete merk vlekkenverwijderaar, maar ze kan het spul niet vinden. Ze baalt en loopt langs de schappen. „Hé”, zegt ze, „oorbelltjes, leuk voor m’n kleinkinderen!”

Action groeit al jaren, zegt een woordvoerder. In coronajaar 2020 opende het bedrijf 164 filialen, 40 veertig in Polen. De opening van verschillende winkels in Italië werd uitgesteld tot deze lente, zegt de woordvoerder.

Action bracht Ria Struijk veel goeds, zegt ze. Ze wordt uitgenodigd op marketingevenementen en geeft gastlessen over de fanpagina die ze bijhoudt. Ook wordt ze tegenwoordig een beetje gesponsord door haar favoriete winkel.

Dat Action baat heeft bij haar fanpagina lijkt zeker. Onlangs plaatste ze op haar pagina een artikel over een fonteintje voor in de tuin, zegt ze. Toen ze daarna bij de Action in haar woonplaats kwam zeiden „de meiden” achter de kassa dat de fonteintjes heel goed verkochten. „Dat geeft toch een kick.”