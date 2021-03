Ict-adviseur corporaties had financiële banden metleveranciers

Bij adviesbureau HC&H uit het Zuid-Hollandse Hendrik-Ido-Ambacht filosoferen ze graag over vergezichten voor woningcorporaties. Op beurzen en in vakbladen schetsen de consultants van deze ict-adviseur regelmatig de toekomst van de corporatie. De regels voor sociale huur en huurders worden immers steeds ingewikkelder, klanten willen met een paar klikken op een scherm een monteur kunnen bestellen en het werk moet allemaal met minder mensen.

De consultants van het bureau vertellen hun toehoorders over big data, zelfbedieningsklantportalen, ‘appificatie’, software-as-a-service en hoe alle corporaties in de cloud zullen eindigen. „Een digitale mindset is noodzakelijk”, schrijft een partner van het kantoor in een vakblad.

Waar de consultants in hun dagelijks leven vooral mee bezig zijn, is woningcorporaties adviseren welk boekhoudsysteem ze het beste kunnen aanschaffen, en hoe ze dat moeten inregelen en beheren. Dat zijn grote opdrachten, soms ter waarde van miljoenen euro’s, waarbij veel consultancy-uren te declareren zijn. En waarbij belangen, zo blijkt uit onderzoek van NRC, makkelijk door elkaar kunnen gaan lopen.

Omvangrijke markt

Software voor woningcorporaties vormt een specialistische, maar omvangrijke markt. Het werk van corporaties is misschien al honderd jaar hetzelfde – huizen aanbieden tegen sociale prijzen – maar de manier waarop is drastisch veranderd. Inmiddels draaien corporaties, samen goed voor bijna 2,5 miljoen woningen, vrijwel volledig op computersystemen die tienduizenden huizen, huurders, bankrekeningen, onderhoudsplanningen en monteurs aan elkaar knopen.

Elk jaar steken woningcorporaties samen naar schatting zo’n 400 miljoen euro in het bijhouden en vernieuwen van hun ict-systemen. Leidende softwareleveranciers zijn cegeka-dsa, dochter van het Belgische Cegeka (ruim 700 miljoen euro omzet), en het Duitse Aareon (circa 250 miljoen euro).

Op deze markt neemt adviesbureau HC&H uit het Hendrik-Ido Ambacht met twee dozijn werknemers een belangrijke plek in. Grote IT-consultants als Berenschot en Capgemini slaan deze sector over; die is aan kleinere bureaus. Met zo’n tweehonderd van de ruim driehonderd corporaties als klant is HC&H naar eigen zeggen marktleider.

Het bureau helpt, aldus zijn website, woningcorporaties „maximaal digitaal” te worden. Zijn consultants assisteren corporaties bij selectie en inrichting van het juiste IT-systeem. Daarnaast zijn ze op uurbasis in te huren voor beheer, „procesoptimalisatie” en „informatiemanagement” en contractonderhandelingen met softwareleveranciers. HC&H – de afkorting verwijst naar de oprichters – biedt dat allemaal aan als „onafhankelijk” adviesbureau.

Woningcorporaties geven zich graag over aan zo’n partij die alles kan. Software is ingewikkeld, en de bestuurders zijn allang blij dat de computers het doen. Dat mag wat kosten – corporaties staan niet bekend als de hardste en scherpste onderhandelaars.

Zo kunnen dubbele of tegenstrijdige belangen lang uit het zicht blijven. Daar is recent onrust over ontstaan onder klanten en nieuwkomers die proberen de softwaremarkt voor woningcorporaties te betreden. Want wat HC&H volgens deze partijen zijn klanten niet vertelt, is dat zijn bestuurders een tijdlang financiële banden onderhielden met een paar IT-leveranciers – partijen waarover zij onafhankelijk advies moeten uitbrengen.

Grote klus

Na een aantal gesprekken in de zomer van 2016 richten de bestuurders van HC&H vlak voor het einde van dat jaar een bv op, die volledig los staat van dit bedrijf. De nieuwe vennootschap heet Bosis Solutions Real Estate en is gevestigd in Ouderkerk aan den IJssel. De bv krijgt vier aandeelhouders. Drie van hen zijn ook aandeelhouder van HC&H: directeur Annelies van den Berg en twee ‘managing partners’. De vierde is een oud-werknemer van het adviesbureau.

De ambities voor Bosis zijn groot, blijkt uit concepten van businessplannen die NRC heeft ingezien. Bosis, zo staat erin, moet gaan verdienen aan SWEMP, een nieuw samenwerkingsverband van vijf grote woningcorporaties in de Randstad, dat het jaar ervoor is ontstaan. Staedion, Woonbron, Eigen Haard, Mitros en Portaal, samen goed voor zo’n 220.000 woningen, willen met het consortium samen ict inkopen en beheren.

Het consortium heeft een flinke pot geld beschikbaar voor ict. Adviesbureau HC&H vat daarom het plan op met een softwareleverancier uit Veenendaal, Info Support, „gezamenlijk een propositie te ontwikkelen en te vermarkten voor initieel SWEMP, en uiteindelijk voor de Nederlandse vastgoed sector”, zo staat in het concept-businessplan.

Zo kan er iets worden aangeboden wat zij omschrijven als een „gestandaardiseerd business- en integratieframework”. De samenwerking loopt eropuit dat projectleiders van Bosis bij Info Support aan de slag gaan.

Maar nauw samenwerken met een IT-leverancier bijt met de onafhankelijke adviseursrol van HC&H. HC&H laat zich bij klanten regelmatig positief uit over een softwarepakket van Info Support, vertellen betrokkenen bij woningcorporaties. Het management van HC&H voelde de spanning ook. Het is één van de redenen om de samenwerking in de aparte bv Bosis te gieten.

Ruzie

Bosis sluit een tweede deal – met softwareleverancier cegeka-dsa, eveneens uit Veenendaal. Cegeka-dsa levert een veelomvattend boekhoudprogramma dat in gebruik is bij een flink aantal grote woningcorporaties. De vijf corporaties in het consortium gebruiken het allemaal.

HC&H heeft ooit een procesmodel gemaakt, een soort stroomschema waarin de standaardprocessen binnen een corporatie beschreven staan. Cegeka-dsa koopt dat model via Bosis in 2017 om daar zijn eigen software op te enten, en betaalt Bosis daarvoor. Eén keer een koopsom van circa 25.000 euro, en daarna een kleiner bedrag per verkocht pakket. Bosis draagt die inkomsten af aan de tweede bv die een half jaar na Bosis is opgericht: Eumorphia in Ede, dat de licentie op dat model houdt. Eumorphia heeft dezelfde aandeelhouders als Bosis en HC&H, plus nog een houder van aandelen in HC&H.

Ook hier schuurt de samenwerking. Als HC&H een selectietraject voor software begeleidt, is het boekhoudprogramma van cegeka-dsa één van de opties.

De bv’s zijn geen lang leven beschoren. Drie consultants van Bosis werken enige tijd bij Info Support, laat het IT-bedrijf desgevraagd weten. Maar er ontstaat ruzie tussen de drie bestuurders van HC&H die aandeelhouder van Bosis zijn en de vierde aandeelhouder – de ingestapte oud-werknemer. Een juridische procedure volgt.

Volgens de jaarrekening – die Annelies van den Berg van HC&H later toestuurt – is de omzet in het eerste jaar ruim vier ton, maar is er geen winst. Na de ruzie in 2018 valt de boel stil. Info Support zegt de samenwerking op en halverwege 2020 worden de bv’s opgeheven.

Commercieel belang

Het maakt de markt voor een opdrachtgever sowieso niet doorzichtiger als HC&H én advies kan geven over een systeem, én dat kan implementeren, én de contractonderhandelingen doet, én beheer aanbiedt. Het wordt helemaal ingewikkeld als HC&H dan ook nog een commercieel belang heeft bij een beperkt aantal leveranciers.

HC&H-directeur Annelies van den Berg en managing partner Marnix Ferwerda, tevens aandeelhouder van de opgeheven bv’s, zien het probleem niet. In een Teams-gesprek zegt Van den Berg: „HC&H zou als onafhankelijk adviseur nooit geld verdienen aan IT-leveranciers.” Dat Bosis dat wel deed, en zij en haar collega’s van beide bv’s aandeelhouder zijn, doet niets af aan die onafhankelijkheid. „Als ik een fiets koop, hoef ik toch ook niet te zeggen dat ik een auto heb? De bestuurders van HC&H waren niet aan het werk binnen Bosis, wij waren enkel aandeelhouder.”

Het klopt dat Bosis uren declareerde bij Info Support, en het klopt dat cegeka-dsa enkele tienduizenden euro’s overmaakte voor het procesmodel, met daarna nog een kleinere storting per verkocht pakket – tweemaal in totaal. Maar die stortingen hingen niet een op een samen met adviezen die HC&H toen leverde, zeggen de twee, bovendien waren de bedragen marginaal en mislukte het plan met Bosis. Ze wijzen erop dat er geen winst is gemaakt.

Transparantie

Cegeka-dsa laat in een reactie weten dat het altijd transparant is geweest over het gebruik van het gekochte procesmodel.

Jos Balk wil zich met zijn bedrijf Databalk op de softwaremarkt begeven. Hij hoorde van de bv’s van de aandeelhouders van HC&H en is er verontwaardigd over. „Wij kunnen als nieuwe partij een goede deal bieden, maar daar moeten we wel de kans voor krijgen.” Balk las kort geleden nog een vakblad waarin in een interview met Annelies van den Berg stond dat „nieuwkomers doorgaans een lange adem moeten hebben” en waarin zijn product werd besproken. „Als sprake is van belangenverstrengeling tussen adviseurs en gevestigde partijen, dan zou dat een verklaring kunnen zijn.”

Onder klanten is ook ontevredenheid over de constructie. Bert Halm is bestuursvoorzitter van de Amsterdamse corporatie Eigen Haard en tevens voorzitter van SWEMP. Dat consortium liet zich zeker tot vorig jaar adviseren en begeleiden door het bureau.

Hij is kritisch op de activiteiten die volgens hem niet bekend waren bij de vijf corporatiebestuurders binnen SWEMP. „Van een adviseur verwacht ik onafhankelijkheid en transparantie. Als een adviseur me vooraf vertelt dat-ie in een andere hoedanigheid samenwerkt met een softwareleverancier, kan ik die kennis meenemen in mijn beoordeling van dat advies. Misschien slaap ik er dan nog een nachtje over. Ik hoor dat als klant vooraf te weten, niet achteraf. Ik ga ze meteen bellen.”

De constructie zint ook directeur-bestuurder Franck Storm van de Zaanse woningcorporatie ZVH niet. Zijn woningcorporatie huurde ooit HC&H in voor contractonderhandelingen – al was dat voordat Bosis ontstond. „Het is mogelijk volgens de wet toegestaan”, zegt hij, „maar het wringt. Je wil dit soort constructies vooraf weten. Transparantie is wel zo fijn.”

Annelies van den Berg laat achteraf weten overtuigd te zijn dat er geen sprake was van belangenverstrengeling. Tijdens het bestaan van Bosis „hebben we ons best gedaan om transparant te zijn over ons aandeelhouderschap en activiteiten van elkaar te scheiden”, zegt ze. Wel ziet ze dat de constructie risico’s met zich meebracht en „de schijn van belangenverstrengeling op kan roepen. In de toekomst zouden wij zaken dan ook niet meer op deze manier organiseren.”