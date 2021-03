Hof: luchtvaartmaatschappij moet ook na staking vertraagde reiziger compenseren

Als een door een vakbond georganiseerde staking leidt tot langdurige vertraging of annulering van een vlucht, moeten luchtvaartmaatschappijen hun klanten daarvoor financieel compenseren. Dat heeft het Europese Hof voor Justitie dinsdag bepaald. De uitspraak schept een precedent: voortaan kunnen luchtvaartmaatschappijen een staking niet meer als reden opgeven om af te zien van een compensatie. Reizigers hebben recht op een vergoeding als hun vlucht ten minste drie uur vertraagd is.

Twee jaar geleden had een passagier een claim ingediend omdat hij niet werd gecompenseerd voor zijn geannuleerde vlucht tussen Malmö en Stockholm. De luchtvaartmaatschappij Scandinavian Airlines (SAS) had daar een streep door gezet vanwege een zeven daagse pilotenstaking. Op initiatief van de vakbond weigerden zij te vliegen omdat met de werkgever geen overeenstemming over een nieuwe cao werd bereikt. Enkele reizigers vonden dat ze recht hadden op een vergoeding van de vliegtickets, maar de luchtvaartmaatschappij weigerde omdat in hun ogen sprake was van „buitengewone omstandigheden”.

Het Hof van Justitie veegt die redenering van tafel en stelt dat een door de vakbond georganiseerde staking voor loonsverhoging valt binnen de „normale gang van zaken” die een luchtvaartmaatschappij kan overkomen. Het Hof beschouwt een staking „als een van de manieren van collectief onderhandelen” en stelt daarbij dat dit een grondrecht is, „ongeacht de kenmerken van de betrokken arbeidsmarkt”.

Crisis

De luchtvaartsector zal het vonnis ervaren als een nieuwe klap. De reisbranche lijdt zwaar onder de coronacrisis en daaropvolgende grenssluitingen. Zo zag KLM het aantal passagiers in 2020 met 67 procent afnemen. Ben Smith, topman van Air France-KLM sprak van „de zwaarste crisis waar de luchtvaartindustrie ooit mee te maken heeft gehad”, nadat hij bekendmaakte dat de onderneming 7,1 miljard euro verlies maakte. Ook andere Europese luchtvaartondernemingen maken miljoenen verliezen en zijn afhankelijk van staatssteun.

Dinsdagavond zal het demissionaire kabinet naar alle waarschijnlijkheid opnieuw afraden om naar het buitenland op vakantie te gaan. Daarmee lijkt ook de hoop van de branche op enige inkomsten in de meivakantie vervlogen. De reisindustrie ziet uit naar de komst van een speciaal paspoort, waarmee reizigers aantonen dat ze negatief zijn getest of zijn ingeënt, dat het reizen in de zomermaanden weer mogelijk maakt.