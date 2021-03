Hoe de chromofoben wonnen en verloren

Oude films zijn altijd zwart-wit, pas in de jaren dertig komt er kleur, met hoogtepunten in ‘glorious Technicolor’ als The Wizard of Oz en Gone with the Wind (beide 1939). Dit idee over de rol van kleur in de filmgeschiedenis leek lang tijd in beton gegoten. Maar niets is minder waar.

Zwart-wit in de film Zwart-wit, waarom filmregisseurs er nog steeds voor kiezen

Eerst was er zwart-wit, toen kleur? Welnee, film begon in kleur

Een film draaien in zwart-wit, zoals het Nederlandse drama ‘Wolf’, is niet simpel in de 21ste eeuw

Inkleuren en ontkleuren: er zit geen rem meer op

Bepaalt film in welke kleuren we dromen?

Toen het Nederlands Filmmuseum (voorganger van Eye Filmmuseum) in 1986 besloot de in kleur gemaakte films uit zijn archief ook daadwerkelijk in kleur te conserveren en presenteren, betekende dat niet minder dan een revolutie. Zijn films uit de beginperiode van cinema dan in kleur? Ja, dat zijn ze! Die realisatie brengt een schokgolf teweeg. Eerst in de archiefwereld, later ook onder filmhistorici en een in oudere films geïnteresseerd publiek.

Hoewel veel films uit de periode 1895-1925 in kleur zijn gemaakt, werden ze door filmarchieven geconserveerd in zwart-wit, vooral omdat het goedkoper was en nog geen kennis voorhanden hoe dit anders te doen.

Chromofobie

Maar er speelt nog iets anders. Invloedrijke cinefielen en critici – in Nederland indertijd gegroepeerd rond de Filmliga – lijden aan chromofobie, een afkeer van kleur. In hun ogen zijn films in kleur vulgair, schreeuwerig. Kleur is spektakel dat afleidt van het door hun gekoesterde ideaal van film als kunstvorm. En kunstfilms horen in zwart-wit, waarbij de werkelijkheid geabstraheerd wordt. Zwart-wit is puur, kleur is aandachttrekkerij. Dus is het geen punt om films in zwart-wit te bewaren in filmarchieven.