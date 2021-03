HEMA en Ahold leggen conflict bij rondom overstap topvrouw

Ahold Delhaize en HEMA hebben een ruzie rondom de nieuwe topvrouw van HEMA, Saskia Egas Reparaz, bijgelegd. De voormalige directeur van Etos begint per 1 juni als de bestuursvoorzitter van de warenhuisketen, zo heeft HEMA dinsdag bekendgemaakt (pdf). Die datum is volgens het warenhuis „in goed overleg” met Ahold vastgesteld. Egas Reparaz zegt „22 fantastische jaren bij Ahold Delhaize” te hebben gehad en „ontzettend uit te kijken” naar haar nieuwe functie.

In januari werd bekend dat Egas Reparaz, toen nog directeur van drogisterij Etos, overstapte naar HEMA na het aflopen van haar contract op 1 maart. Ahold Delhaize, de eigenaar van Etos, besloot de topvrouw aan het concurrentiebeding in haar contract te houden; daarin staat dat ze niet direct mag overstappen naar een bedrijf met activiteiten die concurreren met die van Ahold. Het kon door dit beding mogelijk nog tot 1 september duren voor Egas Reparaz aan haar nieuwe baan kon beginnen. Ze besloot daarop een advocaat in de hand te nemen en Ahold Delhaize stelde haar op non-actief.

De overstap lag gevoelig bij Ahold, omdat HEMA onlangs gedeeltelijk in handen van de Jumbo-familie Van Eerd is gekomen. Jumbo is de grootste concurrent van supermarktketen Albert Heijn, het belangrijkste dochterbedrijf van Ahold Delhaize. Egas Reparaz maakte eerder deel uit van het zogeheten leadership team van Ahold. Bij HEMA zal ze de huidige topman Tjeerd Jegen opvolgen.