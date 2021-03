Grimmig vooruitzicht

Waarom wonen mensen waar ze wonen? Zoiets is vaak een mengeling van noodzaak en toevalligheid. Een baan, een liefde, ambitie, geldnood, gezinsuitbreiding, de hoop op een nieuw, andersoortig geluk.

Mijn buurman had er, na jaren in Groningen, de kaart van Nederland bij gepakt: Almere leek hem een acceptabel geografisch midden. Sindsdien woont hij hier, in het midden, al is hij nu op zoek naar een ander soort midden.

We hangen aan de keukenbar van zijn minimalistisch ingerichte appartement. De enige uitsmijter is een gigantische barokke vaas met een uitzinnige bos bloemen erin. Zijn zus is bloemist, vandaar. Mijn buurman en ik behoren tot de jongere bewoners van de flat, die vooral aantrekkingskracht uitoefent op senioren: geen moeilijke trappen, geen moeilijke tuinen, geen schuren en zolderkamers waar de materiële neerslag van een mensenleven zich ophoopt voor een nieuwe generatie die alles toch bij het grofvuil zet.

Mijn buurman maakt zich grote zorgen om de vergrijzing. Van Nederland, van Europa, nou ja, van de hele wereld eigenlijk. De grootste leeftijdsgroep, vertelt hij, is in Nederland momenteel die van de vijftigers. Over een jaar of vijftien gaan die met pensioen, en dat zal ongekende problemen opleveren voor de generaties daarna, die almaar kleiner worden.

Dat gaat hier grimmig worden, zegt hij, met de overtuiging van een generaal die zich opmaakt voor een burgeroorlog. Voor het zo ver is, wil hij emigreren naar een minder vergrijsd land. Na uitgebreide research is hij voorlopig uitgekomen bij Uruguay. Daar worden nog genoeg mensen geboren. Het klimaat is aangenaam, er is een kust, en bovendien is het Spaans ook niet al te ingewikkeld. Eigenlijk had hij al op verkenning willen gaan, maar ja, corona.

Ik denk aan de winterdagen die ik eens door een samenloop der omstandigheden doorbracht in de uitgestorven Uruguayaanse kustplaats Punta del Este. Ik zie mijn buurman daar voor me met een paar noodzakelijke meubels en die barokke vaas, in een verder lege flat, uitkijkend over de Atlantische Oceaan. Vluchten is ook een manier om ergens terecht te komen.

Terug in mijn eigen appartement haal ik er wat CBS-statistieken en -prognoses bij. Baby’s geboren in 2021, zie ik, zullen de kleinste generatie ooit vormen in Nederland. Hoe kan een wereld tegelijk zo overvol en zo eenzaam zijn? Misschien zal over vluchtelingenproblematiek binnen vijftien jaar tijd heel anders gedacht worden – misschien zullen we migratie eindelijk gaan accepteren als norm, alle kanten op, alle generaties door: van klimaatvluchteling tot pensioenvluchteling.