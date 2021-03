Europese toestemming voor overname optiekketen GrandVision

Het Frans-Italiaanse EssilorLuxottica mag de Nederlandse optiekketen GrandVision overnemen. Dinsdag gaf de Europese Commissie toestemming voor de al in 2019 aangekondigde deal. Voorwaarde is wel dat GrandVision – eigenaar van onder meer winkelketen Pearle – brillenmerk Eye Wish afstoot.

De twee bedrijven deden eerder al een voorstel om ruim 350 winkels in Nederland, België en Italië af te stoten om zo Europese goedkeuring te verkrijgen. De afslanking is nodig omdat het nieuwe optiekbedrijf anders een te grote machtspositie zou verwerven op de Europese markt. Dat wordt vanuit concurrentieoogpunt als onwenselijk gezien. GrandVision heeft in totaal 7.260 winkels onder zich, Essilor ruim 9.000.

Naast het merk Eye Wish en de 142 bijbehorende winkels in Nederland moeten ook ketens als het Belgische GrandOptical en Italiaanse VistaSi door GrandVision worden verkocht.

Ondanks de Europese toestemming is een samengaan van GrandVision (omzet 2020: 3,8 miljard euro) en EssilorLuxottica (omzet 2020: 14,4 miljard euro) nog niet helemaal rond. Tussen beide partijen spelen meerdere juridische geschillen.

Zo zou Essilor – eigenaar van onder meer het merk Ray Ban – willen heronderhandelen over de overnameprijs. Het Frans-Italiaanse bedrijf bood in 2019 5,5 miljard euro voor 75 procent van de aandelen in GrandVision. Die zijn nu nog in handen van investeerder HAL.

Twijfels over waarde

Essilor twijfelt inmiddels erover of het Nederlandse bedrijf nog wel zoveel waard is. Door de coronacrisis moest de winkelketen afgelopen twaalf maanden meerdere periodes de deuren sluiten en liep zo veel omzet mis. Essilor wil daarom graag in de boeken kijken bij GrandVision. Dat weigert dat en stelt dat de Italianen daardoor een concurrentievoordeel kunnen behalen wanneer ze alsnog van een overname afzien.

Een rechtszaak over inzage in de boeken liep vorig jaar zomer op niks uit. De rechter stelde GrandVision in het gelijk. Essilor is daarop in hoger beroep gegaan bij het Amsterdamse gerechtshof. Die doet naar verwachting begin april uitspraak. Ondertussen is investeerder HAL zelf een arbitragezaak gestart om overname tegen de afgesproken condities af te dwingen. Mocht de verkoop alsnog niet doorgaan, dan moet Essilor toch 400 miljoen euro betalen aan GrandVision.