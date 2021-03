Duizend dorpen eerder over op glasvezel door investering van miljard euro

Door een samenwerking van telecombedrijf KPN en pensioenfonds ABP kunnen bijna duizend dorpen en kleine woonkernen eerder overgaan op glasvezel. Het gaat om een investering van bijna een miljard euro gedurende de komende vijf jaar, maakte KPN dinsdag bekend. De bouwcapaciteit die nodig is voor deze aanleg is geregeld en levert meer dan duizend extra banen op.

Door de samenwerking kunnen 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven voor eind 2026 al overstappen op glasvezel. Het gaat om aansluitingen in dorpen zoals Ankeveen, Grou en Zuidoostbeemster en van Vlieland tot Middelharnis, schrijft KPN. Eerder kondigde het bedrijf al aan om in de komende vijf jaar 2,5 miljoen huishoudens te voorzien van het snelle netwerk. Door deze samenwerking kan de uitrol van glasvezel ook in andere gebieden worden versneld.

Voor de samenwerking gaan beide partijen een joint venture aan. Dit nieuwe bedrijf is voor 50 procent in handen van KPN en voor 50 procent van APG, de pensioenuitvoerder van ABP. Het bedrijf bouwt, exploiteert en onderhoudt een open netwerk. Daarvan kunnen zowel KPN als andere aanbieders van telecomdiensten gebruikmaken. De joint venture zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 beginnen, als de toezichthouder goedkeuring heeft gegeven.

Versnelde aanleg

Met glasvezel kunnen internetgebruikers even snel uploaden als downloaden, met snelheden van 1 gigabit per seconde. De opmars van Ziggo is voor KPN aanleiding geweest om extra haast te maken met glasvezel, die het meer dan honderd jaar oude kopernetwerk gaat vervangen. Vanaf dit jaar wil het telecombedrijf jaarlijks minstens 500.000 woningen aansluiten op een verbinding via glasvezel. Vorig jaar waren dat er nog 300.000. De versnelde aanleg zorgde ervoor dat KPN minder internetklanten verloor dan voorheen, bleek begin dit jaar uit de jaarcijfers.