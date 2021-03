Duitsland zegt toe kostbare bronzen uit Benin terug te geven

Een belangrijke stap is het in de discussie over teruggave van Afrikaanse roofkunst: als eerste westerse land heeft Duitsland toegezegd de kostbare bronzen beelden uit Benin in openbare collecties te zullen restitueren aan Nigeria. Dat heeft de Süddeutsche Zeitung maandagavond gemeld.

Het bericht stoelt op uitspraken van Andreas Görgen, het hoofd van de cultuurafdeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij bezocht afgelopen week Benin City in de Nigeriaanse staat Edo, voor besprekingen met de gouverneur, Godwin Obaseki.

Görgen maakte bekend dat een overeenkomst in de maak is. Duitse wetenschappers gaan helpen bij archeologische opgravingen in de regio. Ze zullen training geven aan Nigeriaanse museummedewerkers en hulp bieden bij de bouw van een nieuw museum in Benin. De geroofde Benin-sculpturen en reliëfs in Duitse museumcollecties zullen in dat museum een plek krijgen. Görgen verwacht dat de overeenkomst tegen de zomer wordt afgerond.

Koloniale tijdperk

Gouverneur Obaseki reageerde opgetogen op de toezeggingen. De samenwerking zal helpen, gaf hij in een verklaring aan, om de werken en hun geschiedenis beter te begrijpen.

De zogenoemde Benin-bronzen zijn een toetssteen geworden om de bereidheid van Europese musea te testen om erfgoed terug te geven dat in het koloniale tijdperk uit Afrika is geroofd. Britse troepen namen in 1897 Benin City in en verwoestten daarbij het koninklijk paleis, waarbij duizenden reliëfs, heiligdommen en gebeeldhouwde ivoren voorwerpen werden buitgemaakt. Deze schatten werden op grote schaal verhandeld en verworven door musea in heel Europa.

Lees ook: De koning van Edo wil zijn paleisschat terug

Vanaf de onafhankelijkheid in 1960 heeft de Nigeriaanse overheid gevraagd om teruggave van de geroofde kunst. Lange tijd negeerden de westerse musea die oproep. In 2010 vormden tien etnografische musea uit Duitsland, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Zweden en Nederland wel de Benin Dialogue Group voor gesprekken over de gestolen kunstvoorwerpen. Dat leidde vooral tot bruikleenafspraken.

Expositie in Berlijn ‘onvoorstelbaar’

Van ongeveer 25 Duitse musea is bekend dat ze geroofde voorwerpen uit Benin bezitten. Hartmut Dorgerloh, directeur van het net geopende Humbold Forum in Berlijn, zegt in de Süddeutsche Zeiting te verwachten dat de beslissing tot teruggave al in de herfst zal worden genomen. Een geplande tentoonstelling van de Benin-bronzen beelden in het nieuwe museumcomplex dit najaar is volgens de directeur „nu niet langer voorstelbaar”.

Lees ook: Het Humboldt Forum in Berlijn: verzoening of provocatie?

De Duitse stap heeft vermoedelijk ook gevolgen voor andere westerse musea die geplunderde schatten bezitten, waaronder het British Museum, het Musée du Quai Branly in Parijs en het Nationaal Museum van Wereldculturen in Nederland, dat 139 Benin-bronzen bezit.

„De tijd is op voor musea die de Afrikaanse eisen voor teruggave van objecten negeren”, zegt Dan Hicks, conservator bij het Pitt Rivers Museum in Oxford, dinsdag in The Art Newspaper. „Deze stap is het begin van een veel breder proces.”

De Raad voor Cultuur adviseerde minister Van Engelshoven (Cultuur, D66) in oktober om de koloniale roofkunst in bezit van rijksmusea onvoorwaardelijk terug te geven als de landen van herkomst daarom vragen.