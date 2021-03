De derde golf lijkt nu begonnen

Het was een veelgestelde vraag de afgelopen weken: waar blijft die derde golf toch? Deze week lijkt het antwoord: het is nu begonnen. Na weken van stagnatie of wisselende signalen slaan alle metertjes de verkeerde kant uit, blijkt uit de cijfers die het RIVM dinsdagmiddag publiceerde.

Afgelopen week kwamen er 46.005 meldingen van positieve tests binnen, een stijging van 16 procent ten opzichte van vorige week. Het percentage positieve tests groeide voor het eerst in weken weer, van 7,6 procent van vorige week naar 8,1 procent nu. Er werden in een week tijd 1.441 mensen in het ziekenhuis opgenomen, zo’n 9 procent meer dan vorige week.

Het zijn cijfers die het hele kabinet ervan overtuigden dat versoepelingen voorlopig niet aan de orde zijn. Drie weken geleden dacht het kabinet nog na om het hoger onderwijs te heropenen, of te kijken of de horeca misschien weer op terrassen kon serveren. Dat is voorlopig van de baan.

Onveilige zone

Drie weken geleden overtuigde Jaap van Dissel van het RIVM het kabinet er ook al van nog even niet te versoepelen. Hij toonde toen een grafiek in het Catshuis, die de doorslaggevende factor was. Versoepelingen kunnen alleen veilig, zo legde Van Dissel uit, als je op tijd kunt ingrijpen als het aantal besmettingen onverhoopt toch te hard blijkt op te lopen. Doordat het effect van de maatregelen twee weken later pas te meten is, kan het virus razendsnel om zich heen grijpen. Er moet daarom tijd overblijven om het effect van versoepelingen te meten en nieuwe maatregelen in te voeren als dat nodig blijkt te zijn. Om te kunnen versoepelen moet er sprake zijn van een heel laag reproductiegetal, dat staat voor hoeveel mensen een besmet persoon gemiddeld aansteekt, of van een lage IC-bezetting, zodat die een nieuwe toestroom aan patiënten aankan.

Het RIVM had uitgerekend waar de balans precies ligt. De grafiek die Van Dissel op 6 maart liet zien had twee vlakken: een veilige zone, waarin versoepelingen mogelijk waren, en een onveilige zone, waarin versoepelingen kunnen leiden tot ‘code zwart’ op de IC’s, waarin niet iedereen meer behandeld kan worden. Destijds lag Nederland ongeveer op de grens van de veilige en onveilige zone: de R lag nog net onder de 1, maar de IC-bezetting was zo hoog (er lagen destijds 480 coronapatiënten op de IC) dat er na drie tot vijf weken 750 patiënten op de IC’s zouden liggen als de R ook nog maar ietsje boven de 1 komt. Dat zou betekenen dat de reguliere zorg fors afgeschaald moet worden en in het ergste geval de IC’s de toestroom niet zouden kunnen verwerken.

Situatie verslechterd

Inmiddels is de situatie verslechterd – zonder versoepelingen. De R lag op 8 maart, de meest recente berekening, op 1,11 – ruim boven de 1, dus. En de IC-bezetting is fors toegenomen: dinsdag lagen er 623 coronapatiënten. De situatie in Nederland ligt niet langer meer op de grens van veilig en onveilig, maar ligt ruim in de onveilige zone van de grafiek van Van Dissel. Als de R twee weken lang rond de 1,11 blijft hangen kunnen er over drie tot vijf weken ruim 1.250 coronapatiënten op de IC liggen. Ter vergelijking: in het voorjaar van 2020 lagen er op het hoogtepunt ruim 1.300 coronapatiënten op de IC. ‘Code zwart’ kon toen ternauwernood worden afgewend.

Met extra versoepelingen zou de R alleen maar verder oplopen – wat de epidemiologische situatie verder zou verslechteren. Bronnen rond het kabinet lieten de afgelopen dagen in diverse media al doorschemeren dat er voor mei geen serieuze versoepelingen op de agenda staan. De strategie lijkt nu te zijn: de piek van de derde golf zo ver mogelijk richting de zomer duwen, als een gunstiger seizoen aanbreekt en er zoveel mensen zijn gevaccineerd dat de golf gebroken kan worden.

Op kleinere schaal gebeurt dat nu al, in de verpleeghuizen: terwijl het aantal positieve tests onder andere leeftijdsgroepen al weken op rij stijgt, blijft het aantal besmettingen onder verpleeghuisbewoners dalen. Inmiddels hebben bijna alle verpleeghuisbewoners een eerste prik gehad.