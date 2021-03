Dankzij streaming groeit de muziekindustrie, ook in rampjaar 2020

Corona of niet, de Nederlandse muziekindustrie groeide het afgelopen jaar door. In 2020 haalde de sector een omzetgroei van bijna 10 procent. Iets minder dan een jaar eerder, toen was dat bijna 13 procent. De gehele industrie in Nederland – wereldwijd de tiende markt – was in 2020 goed voor 225,8 miljoen euro. Marktorganisatie NVPI maakt deze cijfers dinsdag bekend.

De groei is opvallend, gezien de harde klappen die de sector dit coronajaar te verduren kreeg. Maar melkkoe streaming bleef de markt op sleeptouw nemen – misschien wel dankzij de crisis, omdat veel mensen thuis juist veel muziek konden luisteren. De omzet van streaming, nu goed voor ruim 80 procent van de omzet, groeide met ruim 25 miljoen euro in 2020 naar 185 miljoen in Nederland.

Maar achter de mooie cijfers schuilt veel misère. Een kaalslag was er op de fysieke markt, ook al is de vraag of dat alleen aan de coronacrisis te wijten is. Het zijn vooral de toch al teruglopende cd’s die het slecht deden (-26 procent), terwijl vinyl voor het eerst in vier jaar weer groei liet zien (+11 procent). Sterker nog: vinyl heeft de cd voor het eerst sinds de jaren tachtig weer ingehaald in omzet. Dat zegt niet alles, want schattingen van het aantal verkochte exemplaren wijzen erop dat er nog altijd bijna twee keer zoveel cd’s werden verkocht als vinyl. Maar ze leveren in elk geval veel minder op.

Ook elders in de industrie wordt de boterham steeds dunner besmeerd. Platenlabels misten de mogelijkheid om hun releases te promoten met optredens en tours, en muziekwinkels zagen door lockdowns en andere beperkingen slechts een fractie van hun normale omzet terug. Veel van de fysieke verkoop moest online, waar waarschijnlijk voornamelijk de grote webwinkels van hebben geprofiteerd.

Protest van artiesten

Ook de artiesten hadden en hebben het zwaar: zonder optredens valt al een groot deel van hun inkomen weg, en de albums die wel zijn uitgebracht misten een deel van het publiek zonder promotiemogelijkheden. En uit inkomsten van de enige pijler van hun inkomen die bleef staan – streaming – zeggen veel artiesten structureel te weinig terug te zien.

De vraag dringt zich op wie er dan wel profiteerde van de omzetgroei. De muzikanten die afgelopen maand wereldwijd protesteerden bij verschillende kantoren van Spotify, weten het wel: zij eisen een eerlijkere uitbetaling en meer transparantie over de inkomsten en uitgaven van het Zweedse bedrijf. Spotify-baas Daniel Ek probeerde de gemoederen te bedaren met Loud & Clear, een site waar Spotify de geldstromen verheldert.

Daar blijkt dat de Zweedse streamingreus – na YouTube de grootste muziekstreamer – afgelopen jaar meer dan 5 miljard dollar uitkeerde. Het aantal gebruikers van de dienst steeg in 2020 tot 345 miljoen (27% meer dan een jaar eerder), het aantal betalende abonnees naar 155 miljoen (24% meer). En ook bijzonder: 870 acts ontvingen in 2020 meer dan een miljoen dollar van de dienst, dat waren er een jaar eerder nog 730. Maar wat een artiest nou precies krijgt per stream, dat blijft wazig. De demonstrerende artiesten eisen één cent per stream, nu ligt de uitbetaling naar verluidt gemiddeld zo rond de $0.0038 per stream.

Het helpt niet dat Spotify überhaupt niet aan artiesten uitbetaalt, maar aan rechthebbenden: meestal platenmaatschappijen. En aan hen, zegt Spotify, hebben we het afgelopen jaar toch echt die 5 miljard overgemaakt. De boodschap: of die artiesten even willen klagen bij hun platenlabels, niet bij de streamingdiensten. Maar Spotify, is de kritiek van artiesten, heeft wel degelijk veel invloed op wie de sappigste vruchten plukt, door middel van hun populaire playlists. Zangeres Holly Herndon beet Ek dan ook toe: „Fans bepalen niet wie er gedijt, maar jij.”