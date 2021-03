In Brazilië zijn het afgelopen etmaal 3.251 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is een nieuw dagrecord en het cijfer toont volgens persbureau Reuters aan dat de gezondheidscrisis in het grootste land van Zuid-Amerika volkomen uit de hand aan het lopen is. Dat komt door een trage vaccinatiecampagne en een heel onoverzichtelijk breiwerk van maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen.

Toch meer rijbewijsbezitters in 2021, ondanks staken examens

Op 1 januari van dit jaar waren 11,4 miljoen mensen in het bezit van een geldig Nederlands autorijbewijs. Dat is 1,2 procent meer dan op dezelfde datum een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die woensdag bekend zijn gemaakt. Er kwamen vorig jaar wel 23,6 procent minder níeuwe autorijbewijsbezitters bij dan in 2019. In een groot deel van 2020 werden geen rijexamens meer uitgevoerd vanwege de coronacrisis.

De stijging van het aantal rijbewijzen werd mede gestimuleerd doordat het rijbewijsbezit onder 75-plussers met ruim 10 procent toenam ten opzichte van voorgaande jaren. Normaal gesproken laat een deel van de ouderen het rijbewijs verlopen, volgens het CBS bijvoorbeeld vanwege gezondheidsredenen. Maar alle rijbewijzen die vanaf 1 februari 2020 zouden verlopen, bleven vanwege de lockdowns langer geldig.

Zo’n 165.000 mensen kregen in 2020 een nieuw autorijbewijs, bijna een kwart minder dus dan een jaar eerder. In april was het aantal nieuwe rijbewijzen zelfs bijna 98 procent lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Een maand later trok het aantal nieuwe rijbewijzen iets bij, toen vanaf 18 mei weer examens mochten worden afgelegd. In de maanden september, oktober en november 2020 was het aantal nieuwe rijbewijzen zelfs hoger dan in diezelfde periode in de voorgaande twee jaren.