Bepaalt film in welke kleuren we dromen?

In The Wizard of Oz droomt boerenmeisje Dorothy in 1939 weg uit de monochrome realiteit van Kansas naar het magische rijk Oz, in lumineus Technicolor. In diezelfde tijd dachten psychologen te weten dat het precies andersom was: onze realiteit is in kleur, we dromen in zwart-wit.

Dat bevestigden indertijd talloze onderzoeken: 70 tot 80 procent van de respondenten meldde alleen in zwart-wit te dromen. Volgens een onderzoek uit 1951 zag 29 procent soms een toefje kleur: die minderheid droomde ‘technicolored’, zo heette het toen. Opmerkelijk, want in het verleden droomde men wel in kleur, zo kon je uit Aristoteles en Epicurus opmaken. Freud maakte in 1900 in Die Traumdeutung nog in de helft van zijn geanalyseerde dromen gewag van kleur.

Het lag dus voor de hand dat de opmars van zwart-witte media – gravures en fotografie in de 19de eeuw, film en televisie in de 20ste – ons conditioneerden om monochroom te dromen. Dat bevestigde dat ons brein maakbaar was en wijd open voor suggestie: fijn voor psychologen. Maar de jarenvijftigconsensus dat we zwart-wit dromen, kantelde in de jaren zestig. Onderzocht men proefpersonen voorheen via zelfrapportage en droomdagboeken, nu werden ze in het lab uit hun remslaap gewekt om over verse dromen te rapporteren. En dan bleek 40, 69, 75 of zelfs 100 procent in kleur te dromen. Hoewel media in die tijd ook kleurrijker werden – foto en film vanaf de jaren veertig, televisie vanaf de jaren zestig – verloor de wetenschap daarna zijn interesse in de kwestie. We dromen in kleur, was de nieuwe, saaie consensus.