Aida als roofkunst, Radamès als sul

De Nederlandse opera-regisseur Lotte de Beer baart internationaal opzien met haar enscenering van Verdi’s Aida aan de Opéra Bastille in Parijs – de voorstelling is nog tot augustus te zien op de site van cultuurzender Arte. Met haar interpretatie wil ze de racistische, koloniale en imperialistische elementen van het werk blootleggen. De Beer situeert Verdi’s meesterwerk over de onmogelijke liefde van de Ethiopische prinses Aida en de Egyptische krijger Radamès daarom in een volkenkundig museum aan het einde van de negentiende eeuw en niet in Verdi’s oudheid.

Aida belichaamt voor haar in de eerste plaats roofkunst. De titelrol wordt niet alleen vertolkt door sopraan Sondra Radvanovsky. Aida wordt ook tot leven gewekt door een pop van de Afrikaanse kunstenaar Virgina Chihota, die wordt bediend door drie virtuoze poppenspelers. Tenor Jonas Kaufman wendt zich als Radamès – in een sukkelige en weinig heldhaftige interpretatie – meestal tot de pop.

De Beers aanpak is ver verwijderd van de filmversie, waarin Sophia Loren ooit optrad voorzien van blackface. Loren was in 1953 alleen te zien als Aida; haar stem was afkomstig van Renata Tebaldi. Het contrast tussen de hoge beschaving van de oude Egyptenaren en de primitieve Ethiopiërs met hun speren is in de film zo stevig mogelijk aangezet.

Zo’n aanpak komt nu onbeholpen en gênant over. Maar De Beer slaat compleet door naar de andere kant. Sinds de Palestijns-Amerikaanse geleerde Edward Said Aida in de beklaagdenbank zette als de neerslag van een Europese koloniale mentaliteit is Verdi’s werk al vaak onderworpen aan zo’n deconstructie. Aida was volgens Said „niet zozeer een werk over imperialistische overheersing, maar van imperialistische overheersing”.

Dat is een handige formulering, want daarmee ontsloeg Said zich van de plicht om zich diepgravend met de inhoud bezig te houden. Dat komt goed uit, want je moet knap redeneren om in de inhoud van Aida een rechtvaardiging van koloniale overheersing te zien. Dat zou ook vreemd zijn, want Verdi was een aanhanger van het Italiaanse risorgimento: de nationale beweging van Italianen die zich juist richtten tégen vreemde overheersing. Vaderlandsliefde was heilig voor Verdi – ook Aida staat er bol van. Maar dat was geen reactionair of agressief nationalisme, maar een beweging van vrijheidslievende burgers, die zeggenschap verlangden over hun land. Verdi was juist gekant tégen de machtspolitieke machinaties van de staat – in Aida belichaamt door de bloeddorstige hogepriesters van Egypte. De helden van het risorgimento hadden stevige invloed op anti-koloniale denkers.

Verdi staat volledig aan de kant van Aida – de Ethiopische prinses vormt het morele en emotionele hart van de opera. Ze wordt verscheurd door twee liefdes, die beide kostbaar zijn: liefde voor haar vaderland en liefde voor Radamès, die bij de vijanden hoort. Een goede keuze is niet mogelijk – daarom is er sprake van een tragisch conflict. Verdi behandelt het patriottisme van Egyptenaren en Ethiopiërs als gelijkwaardig. De Beer bekritiseert een Verdi die niet bestaat; een stropop.

Peter de Bruijn is filmrecensent.