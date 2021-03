21-jarige man verdacht van dodelijke schietpartij supermarkt Colorado

Een 21-jarige man is dinsdag door de politie geïdentificeerd als verdachte van de schietpartijin een supermarkt in de Amerikaanse staat Colorado. Daarbij kwamen maandag tien mensen om het leven, onder wie een politieagent. De vermoedelijke schutter, Ahmad Al Aliwi Alissa, droeg een kogelvrijvest en had twee vuurwapens bij zich. Bij een persconferentie, waarover persbureau Reuters schrijft, zeiden de autoriteiten er zeker van te zijn dat de verdachte alleen handelde. Zijn motief wordt nog onderzocht.

Inmiddels is ook meer informatie bekend over de slachtoffers. Zij waren in de leeftijd van 20 tot 65 jaar. Een van hen, een 51-jarige oud-politieman en vader van zeven kinderen, zou onlangs nog ontslag hebben genomen omdat hij een minder gevaarlijke baan ambieerde. De schietpartij vond plaats minder dan een week na een aanval op drie massagesalons in en nabij de staat Atlanta. Een eveneens 21-jarige man opende die dag het vuur, waarbij hij acht mensen doodde.

Wapenwet

De gebeurtenissen doen de discussie over verscherpte wapenwetten in het daarover sterk verdeelde Congres herleven. President Joe Biden riep wetgevers in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat dinsdag op in actie te komen „om levens in de toekomst te redden”, meldt persbureau AP. Volgens Nancy Pelosi, de Democratische leider van het Huis, onderstrepen de schietincidenten de noodzaak van een strenger wapenbeleid. Ook voormalig president Barack Obama heeft wetgevers opgeroepen tot nieuwe beperkingen op wapens. In een verklaring zei hij dat Amerikanen hun leven zouden moeten kunnen leiden zonder zich zorgen te maken of ze na een dag buitenshuis nog thuis komen.

De meeste Republikeinen in het congres zijn echter fel gekant tegen strengere wapenwetten. Senator Ted Cruz stelde dinsdag dat Democraten iedere schietpartij aangrijpen om wetten voor te stellen die wapens ontnemen van „gezagsgetrouwe burgers”, aldus persbureau AP. Overigens zou iedere aangenomen wet die wapenbezit beperkt vrijwel direct op juridische uitdagingen stuiten bij het Hooggerechtshof, waarvan de conservatieve meerderheid (zes tegenover drie) wordt gezien als voorstander van het recht op wapens.

Volgens de politie had de schutter in Colorado zeker een van zijn wapens zes dagen eerder aangeschaft. Maandag werden rond 14.40 uur schoten gehoord in een supermarkt in Boulder, zo’n 45 kilometer ten noordwesten van de stad Denver. Honderden politieagenten kwamen vervolgens ter plaatse, waarna een vuurgevecht met de schutter volgde. De verdachte werd in zijn been geschoten en is aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. Hij wordt later op dinsdag naar de gevangenis gebracht in afwachting van zijn rechtszaak, waarin hij zich zal moeten verantwoorden voor tienvoudige moord. Volgens de autoriteiten is hij in 2018 veroordeeld voor een aanranding, verder is zijn strafblad blanco.