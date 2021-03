Zijn dit privé-uitlatingen of niet?

„Twee jongens vertellen in een recente documentaire dat ze verliefd waren op Michael Jackson en ook is te vernemen dat de seks niet als misbruik voelde. Doorgaans genieten kinderen uiteraard van seksualiteit. Het lichaam vindt het fijn als het gestreeld wordt en als het seksueel wordt gestimuleerd. Zoiets is niet schadelijk. Wat enkel schadelijk is, is dwang en hysterie rond pedoseks en kinderseks.”

Is dit vrijheid van meningsuiting van een privépersoon? Of overtreedt de oud-voorzitter van pedofielenvereniging Martijn met dit soort teksten de wet omdat hij het werk van de in 2014 verboden vereniging voortzet? Over die vraag moet de rechter zich gaan buigen nu het Openbaar Ministerie meldt dat oud-voorzitter Marthijn Uittenbogaard en twee oud-leden van Martijn worden vervolgd.

Het besluit volgt op een aangifte in juni 2019 van de stichting Strijd tegen Misbruik, opgericht door ouders wier dochter seksueel werd misbruikt door een buurman. De oprichters deden in 2010 ook aangifte tegen de toen nog legale vereniging Martijn, die streefde naar „wettelijke en maatschappelijke acceptatie van ouderen-jongeren relaties”. Martijn werd in april 2014 door de Hoge Raad verboden.

Online nog steeds actief

Volgens de stichting Strijd tegen Misbruik en hun juridisch vertegenwoordiger Yme Drost hebben de bestuurders van Martijn hun werkzaamheden sindsdien voortgezet. „Mijn cliënt zei dat die drie mannen online nog steeds actief waren en wees mij op allerlei online uitingen die volgens mij helemaal niet mogen”, zegt Drost. In 2019 deed hij daarom aangifte bij het OM in Arnhem. In de aangifte wordt onder meer verwezen naar de eerder aangehaalde tekst over „hysterie rond pedoseks en kinderseks”.

De vervolging vindt plaats op basis van een wetsartikel dat zelden wordt gebruikt: het voortzetten van de activiteiten van een verboden organisatie. Jurisprudentie, over hoe de rechter het uitlegt, is er nauwelijks.

Oud-voorzitter Uittenbogaard noemt zijn vervolging politiek gemotiveerd. „Het is bovendien een keiharde aanval op de vrijheid van meningsuiting”, zegt hij. Hij wil met zijn volledige naam genoemd worden.

Uit de (concept)tenlastelegging die hij online plaatste, blijkt dat justitie hem onder meer Twitter-berichten, uitlatingen op website Marthijn.nl en activiteiten voor de mailinglijst ‘pro pedosexuality’ kwalijk neemt. Hij zou daarmee onder andere seksueel contact tussen kinderen en volwassenen verheerlijken. „Ik heb die uitlatingen als privépersoon gedaan. Dat is toch niet het voortzetten van een organisatie? Er staat niets strafbaars op de websites: enkel meningen en feiten.”

Drost ziet dat anders. In de aangifte schrijft hij dat de uitingen „zowel zelfstandig als in hun onderlinge samenhang bezien” duiden op het voortzetten van de activiteiten van Martijn.

Net zoals rond het verbod van de pedovereniging, ontstaat nu opnieuw een nogal principiële zaak die de rechterlijke macht tot aan de Hoge Raad kan bezighouden: wanneer is sprake van het voortzetten van een verboden vereniging en hoe verhoudt zich dat tot de vrijheid van meningsuiting?

Het verbod op Martijn ging niet zonder slag of stoot. Het gerechtshof wilde er in 2013 niet toe overgaan. Martijn verheerlijkte weliswaar seksueel contact met kinderen, maar hoe „verwerpelijk” ook, strafbaar is dat niet. Het hof liet het grondrecht op vrijheid van vergadering en vereniging zwaar wegen. Daarbij hoort ook het „opvattingen voor lief nemen die in brede kring worden verafschuwd”.

De Hoge Raad verbood Martijn een jaar later alsnog. De grondrechten mochten worden ingeperkt met het oog op Nederlandse verplichtingen uit het internationale verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik.

Inmiddels behandelt de Eerste Kamer een initiatiefwet die de minister de macht geeft ondermijnende organisaties te verbieden. De wet regelt ook dat de maximale celstraf voor het voortzetten van een verboden organisatie wordt verdubbeld naar twee jaar.