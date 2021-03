‘We krijgen de talkshows die we verdienen’

Wie op zoek is naar een gepeperde mening over talkshows hoeft niet lang te zoeken. Zeker in tijden van de avondklok en een verkiezingscampagne was het elke dag raak op sociale media. Ook de deskundigen die we voor deze rondgang benaderden zijn uitgesproken in hun kritiek. „Het zijn meningpoepfabrieken”, aldus onderzoeksjournalist en voormalig Pauw-redacteur Kim van Keken. „Als je het zou uitschrijven, dan blijft er niets van over”, meent oud-journalist en mediavolger Aart Lensink. „De focus ligt op ophef. En dat is een onderschatting van de kijker”, zo stelt oud-NOS Journaal-baas Hans Laroes.

Rode draad in al deze kritiek is dat het aan de talkshowtafels alleen nog om de ophef zou gaan en niet om de inhoud. In de strijd om de kijkcijfers bij Op1, Jinek, De Vooravond en M zou de nuance het eerste slachtoffer zijn. Rachel Franse, eindredacteur van Op1, zei het begin dit jaar zelf in De Volkskrant: „Voor het debat aan tafel is nuance niet fijn, dan kom je in die paar minuten nergens. Dus zoek je gasten die rap van tong zijn, snelle denkers.”

Filosoof Elke Wiss, schrijver van businessbestseller Socrates op Sneakers, kan maar met moeite kijken. Ze is dol op gesprekken aan ronde tafels, maar meent dat er veel méér uit zo’n gesprek te halen valt. „Je krijgt een vraag als gast en vervolgens draai je in een minuut jouw verhaal af, waarin je vaak niet eens antwoord geeft. En dat is niet eens zo gek, want een talkshowvraag is vaak een soort mening met een vraag erachter zonder oprechte interesse.” Wiss denkt dat kijkers en makers elkaar gevangen houden in de veronderstelling dat makkelijker altijd beter is. „Het is een vicieuze cirkel: de vragensteller gaat voor het effect, de gast gaat daarin mee en de kijker verwacht ook niets anders. Je kunt die cirkel alleen doorbreken door nieuwsgierigheid als basis te nemen en niet de kijkcijfers.”

Kan het beter?

Is er een manier om die vicieuze cirkel te doorbreken? Oud-journalist Aart Lensink heeft tegenwoordig een eigen contentbureau, LVB, waar hij ook eigen videoformats bedenkt. Aan wat voor format zou hij denken?

Premier Mark Rutte is te gast in een speciale uitzending van Op1.

Lensink gelooft dat een alternatief haaks moet staan op de ‘waan van de dag-formules’ van Jinek en Op1’. Hij denkt aan een show waarin grote thema’s een week lang centraal staan. „Je kiest vijf thema’s waarmee je de komende maanden aan de slag wilt. Zaken als immigratie, klimaat, onderwijs. Elke avond één vast thema, en dat maanden lang. Als kijker krijg je dan een beeld bij het grote plaatje. Iets meer verheffing, iets minder emotie.”

Criticus Kim van Keken is een groot fan van ‘Operatie Interview’, dat door De Balie wordt gemaakt. Daarin weten gasten niet door wie ze geïnterviewd gaan worden. Dat levert volgens haar leuke gesprekken op omdat er helemaal niets bedacht is vooraf. De huidige formule is volgens haar veel te veel geproduceerd. „Niets wordt aan het toeval overgelaten. Er wordt van tevoren te veel gedeald met gasten, er is altijd een autocue en er zijn kaartjes waarop alles al uitgeschreven staat. Dat kan stukken spannender.”

Hans Laroes zou een programma maken waarin langdurige gesprekken met ‘gewone mensen’ de basis vormen. „Iemand die in een ziekenhuis werkt bijvoorbeeld en het gesprek moet dan verder gaan dan ‘het is allemaal zó erg’. Mensen zijn heel boeiend als het gaat om hun ervaringen en niet om hun meningen.”

Elke Wiss bepleit ‘een socratisch gesprek’, een gesprek dus waarbij je aan de hand van telkens nieuwe vragen tot nieuwe perspectieven komt als kijker. Ingrediënten zouden dan zijn: een getrainde vragensteller die uit is op verdieping, gasten die antwoorden geven op die verdiepende vragen en wat tijd om een onderwerp uit te diepen. „Die talkshowtafel wordt niet gebruikt als een plek waar we iets uitzoeken met elkaar. Dat is een gemiste kans.”

De uitreiking van de Sonja Barend Award in De Vooravond. Foto Sander Koning/ANP

De talkshows die we verdienen

Zit er iets in, in al deze alternatieven? Vincent Crone, mediawetenschapper aan de Universiteit Utrecht, ondermeer bekend van mediapodcast Onder Mediadoktoren, neemt het op voor de talkshows in huidige vorm. „Natuurlijk kun je het hebben over de gebrekkige deskundigheid van de mensen aan talkshowtafels of over de schijntegenstellingen, maar je kunt het ook omdraaien. We hebben mooi een paar talkshows waarin mensen óók over maatschappelijke thema’s praten terwijl ze het in sommige landen moeten doen met filmsterren die hun nieuwste film pluggen.”

De huidige talkshow heeft in zijn ogen simpelweg het format gekregen waar wij als kijker naar verlangen. De tv-evolutie heeft haar werk gedaan: er is van alles geprobeerd, maar dit is het geworden. „We houden blijkbaar op dat tijdstip van het gesprek van de dag, van een mix van diepgang en lichtheid. Je kunt zeggen; we moeten heel diep doorgaan op één thema, maar programma’s zoals Buitenhof en De Nieuwe Maan zijn er al en daar kijken mensen toch iets minder naar.” Bovendien kun je op andere media, zoals in een podcast, al naar urenlange gesprekken over kleine onderwerpen luisteren of je leest een geweldig boek. „Als jij je als burger diepgravend wilt laten informeren heb je daar alle mogelijkheden voor, maar dan moet je misschien niet bij een massamedium zijn.”

Toch is de tijd rijp voor nieuwe experimenten, meent Wiss, die veel met de socratische methode werkt in haar trainingen. „Dan laat ik mensen wel eens 20 seconden nadenken voordat ze antwoord geven; een verademing, vinden de deelnemers.”

NRC-correspondenten over ‘hun’ talkshows

België Dagelijks om half negen gaan drie gasten en de presentator bij De Afspraak (VRT) in gesprek over de actualiteit. In vergelijking tot de Nederlandse talkshows is het programma behoorlijk droog te noemen. Niet voor niets was De wereld draait door óók in Vlaanderen heel populair. Duitsland In Duitsland wordt er geen enkele poging gedaan het publiek te behagen. Bij Anne Will, de prestigieuze talkshow op zondagavond, komen week in week uit dezelfde gasten om hun gematigde kritiek op het kabinetsbeleid uiteen te zetten, in stijve fauteuils onder een soort tl-licht. Spanje In Spanje zijn talkshows eerder verbale gevechten. Die schieten hun doel echt voorbij. Misschien is het ook wel een beetje cultureel bepaald. De talkshow als poldermodel, versus het links-rechts gevecht dat je in een Zuid-Europees land ziet. Frankrijk Vergeleken bij de Franse talkshows zijn de Nederlandse een tamme bedoening. Neem bijvoorbeeld Touche pas à mon poste en Balance ton poste van Cyril Hanouna op C8. Debatten worden georganiseerd als een wedstrijd, waarbij het publiek mag stemmen over wie de winnaar is. Deelnemers worden daarbij regelmatig vernederd; ook politici. Italië Italianen praten makkelijk en veel, en er is meestal genoeg stof tot praten. Een groot verschil met Nederland is dat veel talkshows langer duren en dat er minder de neiging bestaat om Bekende Italianen die niet direct betrokken zijn, daar hun zegje over te laten doen. Mmv.: Anouk van Kampen, Nynke van Verschuer, Koen Greven, Gert Van Langendonck en Marc Leijendekker