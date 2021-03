Vulkaanuitbarsting IJsland

Op vrijdag 19 maart, rond 21.45 uur Nederlandse tijd, begon op het IJslandse schiereiland Reykjanes een vulkaanuitbarsting, die nog altijd bezig is. Voor IJslanders was de uitbarsting een zegen: al wekenlang werden ze uit hun slaap gehouden door tienduizenden aardbevingen, soms met een kracht van 5 op de schaal van Richter. Sinds de vulkaan is uitgebarsten, is het aantal aardschokken sterk in aantal afgenomen.