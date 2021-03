Vrouwen zijn nergens hun leven zeker, ook niet in Nederland

De Turkse overheid maakte 20 maart bekend dat het zich terugtrekt uit het Verdrag van Istanbul. Een verdrag bedoeld om geweld tegen vrouwen, waaronder huiselijk geweld, te bestrijden. Dat het land zich terugtrekt is volgens mensenrechtenorganisaties als Amnesty International vooral zorgwekkend omdat geweld tegen vrouwen in het land juist aan het toenemen is.

Khatera Shaghasi studeert Conflict Studies and Human Rights aan de Universiteit van Utrecht.

Geweld tegen vrouwen is echter een probleem dat niet is gebonden aan een land of regio. Volgens statistieken van de VN heeft 35 procent van de vrouwen in de wereld wel eens te maken gehad met een vorm van geweld. Sinds de Covid-19-pandemie is het aantal toegenomen. Verder stelt het instituut dat er wereldwijd dagelijks 137 vrouwen worden vermoord door een familielid. Deze ongeveer vijftigduizend slachtoffers per jaar zijn slechts het topje van de ijsberg omdat lang niet alle slachtoffers worden geregistreerd.

Aanstellers

Toch worden feministen en vrouwenrechtenactivisten nog te vaak gezien als aanstellers die het alleen maar over gender willen hebben. Bovendien wordt in het Westen vaak gesteld dat alle belangrijke vrouwenrechten al zijn verankerd in de wet. Maar kwetsbaarheid van vrouwen is wel degelijk een universeel probleem, met als bewijs de actualiteit.

Lees ook: Vrees voor racistisch motief bij aanslag op Aziatische spa’s in Atlanta

De aanslag in de Verenigde Staten afgelopen week op Aziatische massagesalons is een voorbeeld waarbij misogynie en racisme samenkwamen. De dader zei „verleidingen” te willen elimineren en opende daarom het vuur op vrouwen die in die salons werkten. Zes van de acht mensen die omkwamen waren vrouwen.

Vrouwen zien een sleutelbos als een wapen, mannen zien een sleutelbos

Deze aanslag volgde kort na de moord op de 33-jarige Britse Sarah Erverard. Zij liep na een bezoek aan een vriendin alleen naar huis en werd vermoord. In beide voorbeelden werden vrouwen omgebracht door mensen die zij niet kennen. Als gevolg van dergelijke moorden hebben veel vrouwen veiligheidstips geïnternaliseerd. Vrouwen zien in een sleutelbos een potentieel wapen voor als zij ’s avonds alleen over straat lopen. Mannen zien een sleutelbos.

Geweld tegen vrouwen is ook in Nederland een probleem. Volgens het College voor de Rechten van de Mens heeft bijna de helft van de Nederlandse vrouwen wel eens te maken gehad met lichamelijk of seksueel geweld. Relatief lopen vrouwen in eigen huis het meeste gevaar slachtoffer te worden van geweld. Toch worden in Nederland moord of doodslag door partnergeweld niet als zodanig geregistreerd. Wel blijkt uit cijfers van het CBS over 2015-2019 dat bij 75 procent van de omgekomen vrouwen door moord of doodslag, de dader iemand uit huishoudelijke kring was.

Zelfbeschikking

Naast het geweld tegen vrouwen in klassieke zin, is nu ook een structurele vorm van geweld actueel: de ondermijning van zelfbeschikking. Hierbij denkt men vaak aan discussies rondom abortus, een onderwerp dat recentelijk in Polen nog leidde tot massale protesten na de strafbaarstelling ervan.

Een hijab-plicht of een nikab-verbod: beide beperken de keuzevrijheid van vrouwen

Maar abortus is niet het enige belangrijke onderwerp. D66-leider Sigrid Kaag werd in de laatste week voor de verkiezingen beschuldigd van ‘verraad’ omdat zij een hoofddoek droeg tijdens een bezoek aan Iran. Hoewel Kaag terecht stelde dat het wel of niet sluieren een vrije keuze van vrouwen zou moeten zijn, had zij zich in werkelijkheid onderworpen aan een wet die deze vrijheid van vrouwen ontneemt.

In Nederland is er botsing tussen zelfbeschikking en het nikabverbod. Een hijabplicht of een nikabverbod, beide beperken de keuzevrijheid van vrouwen en zijn daarom symbool van een gebrek aan zelfbeschikking.

Niet alleen het vrouwenlichaam, ook wat dit lichaam produceert kan aanstoot geven. In Afghanistan lekte vorige week uit dat het ministerie van Onderwijs de stembanden van jonge meisjes en vrouwen wilde controleren. Meisjes ouder dan twaalf jaar zouden niet meer in het openbaar mogen zingen. Na publieke ophef verklaarde de Afghaanse overheid dat het ging om een misverstand.

Oeigoerse vrouwen

In oorlogstijd staan vrouwenrechten nog meer onder druk. Denk aan de stille oorlog van de Chinese overheid tegen de Oeigoeren waarbij onder andere gedwongen abortussen en sterilisaties van Oeigoerse vrouwen plaatsvinden. Daarnaast is seksueel geweld tegen vrouwen in oorlogstijd een klassiek en ‘goedkoop’ oorlogswapen. Ondanks dat de VN in 2008 seksueel geweld tijdens oorlog strafbaar heeft gesteld, is er nog niet één veroordeling geweest.

Toegegeven, je kunt beter een vrouw zijn in Nederland dan in bijvoorbeeld mijn moederland, Afghanistan. Maar alle voorbeelden hierboven laten zien dat vrouwen overal ter wereld nog disproportioneel onveilig zijn. Ook in het Westen, ook in Europa. Als ik de deur uitga, zegt mijn moeder vaak: „Zorg ervoor dat je langs een drukke weg loopt, niet een afgelegen weg.” Een van de vele veiligheidsregels die haar zijn aangeleerd in een land dat bekend staat om zijn sterke patriarchale structuur. „Het is hier geen Afghanistan”, reageer ik dan. Wanneer zou ze haar paranoia loslaten en inzien dat een vrouw hier wel veilig is en dat rechten worden gerespecteerd? Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik geconfronteerd word met het feit dat mijn moeder gelijk heeft: als vrouw ben je nergens echt verzekerd van je rechten en veiligheid.