Kaag noemt geen partijnamen na gesprek met verkenners

Hoewel Wilders bij zijn eerste toespraak na de exitpolls liet doorschemeren een rol in de oppositie te accepteren, zei hij maandag te hopen dat de partijen „op hun schreden terugkeren” en het gesprek aangaan met de PVV. „Zo’n centrumrechts kabinet zou denk ik hartstikke goed zijn voor Nederland.” De PVV levert volgens de laatste verkiezingsuitslagen drie zetels in ten opzichte van de vorige verkiezingen: toen eindigde Wilders’ partij op twintig zetels, nu komt de PVV op zeventien zetels uit.

Na Kaag en Rutte is het maandag de beurt aan PVV-leider Geert Wilders. Later op de dag volgen Wopke Hoekstra (CDA), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). Het laatste gesprek houden de verkenners maandag met Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Dinsdag volgen gesprekken met de andere partijen die in het parlement zullen komen.

„Op basis van de inhoud hebben we gekeken naar hoe je een krachtig kabinet met een positieve insteek en ambitie kunt organiseren”, aldus Kaag. Ze zei uit te kijken naar een „progressieve samenwerking”. Maandagochtend sprak VVD-leider Mark Rutte de voorkeur uit voor een samenwerking tussen zijn partij, D66 en het CDA en nieuwkomer JA21. Een coalitie met laatstgenoemde partij leek Kaag „moeilijk voorstelbaar” vanwege de inhoudelijke verschillen met die partij over bijvoorbeeld de Europese Unie.

D66-leider Sigrid Kaag heeft weinig losgelaten over de inhoud van haar eerste gesprek met de verkenners. Tegen de verzamelde journalisten in Den Haag zei de D66-leider te streven naar een progressieve samenwerking, maar wilde verder weinig kwijt over haar eerste gesprek met verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). Kaag noemde geen namen van partijen waar ze graag mee zou samenwerken in een nieuw kabinet en vertelde ook niet of ze tegen de verkenners een voorkeurscoalitie heeft uitgesproken.

Rutte: voorkeur voor coalitie VVD, D66, CDA en JA21

VVD-lijsttrekker Mark Rutte heeft de voorkeur uitgesproken voor een coalitie van zijn partij, D66, CDA en nieuwkomer JA21. Rutte wil regeren in een coalitie die de meerderheid in de Tweede Kamer heeft en in elk geval „in de buurt komt” van een meerderheid in de Senaat. Op basis van de laatste uitslagen zou die samenstelling 76 zetels in de Tweede Kamer hebben en ook in de Eerste Kamer op een meerderheid van 36 zetels kunnen leunen. De ChristenUnie is een alternatief voor de VVD.

„Ik praat puur vanuit VVD-perspectief”, zei Rutte maandag tegen journalisten op het Binnenhof nadat hij de eerste inventariserende gesprekken voerde met de verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66). De VVD mocht maandag als winnaar van de verkiezingen als eerste aanschuiven. Om 10.00 uur was het de beurt aan D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Maandag zullen alle partijen die minimaal acht zetels hebben gehaald spreken met de verkenners.

D66 heeft al aangegeven voorstander te zijn van een zo progressief mogelijk kabinet. De partij werkt liever samen met GroenLinks en de PvdA dan met JA21, dat op gebied van klimaatbeleid, asielpolitiek en haar EU-standpunt sterk afwijkt van D66. De vorige coalitiepartner ChristenUnie is ook een optie voor D66, al ligt die samenwerking gevoelig op gebied van medisch-ethische thema’s. Kaag heeft al aangegeven zich niet te willen toeleggen op afspraken in een regeerakkoord over euthanasie of abortus, waarna ChristenUnie-leider Segers haar „van politieke arrogantie” betichtte.

