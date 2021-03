Vergeef elkaars online zonden

Nee, ik zal u niet vertellen hoe, maar als u goed zoekt kunt u eenvoudig een hoop gênants over mij naar boven halen. Zo kunt u in de krochten van het web het weblog van mij en mijn huisgenoten terugvinden, op basis waarvan u vrijwel van dag tot dag kunt volgen hoe mijn adolescentie verliep. U zult er foto’s aantreffen van uit de hand gelopen drinkgelagen. Rubrieken met namen als het ‘monster van Blog Ness’, waarin we vrouwelijk schoon – of liever: het gebrek daaraan – bespraken. Limericks ook, waarin we elkaars liefdesleven – of liever: het gebrek daaraan – op de hak namen.

Anders dan u weet ik wél de weg naar deze onzalige plaats. Voor deze column ging ik er weer eens kijken en wat ik op mijn trip down memory lane aantrof kon me maar matig bekoren. Vreemd, hoe tijd soms afstand voortbrengt. Het is soms net alsof een ander onder mijn naam aan het bloggen was. Frappant ook, hoe het internet begin deze eeuw daadwerkelijk als een dagboek voelde, waar je je onbespied kon wanen.

Enfin, aan deze ietwat duistere hoek van het internet moest ik denken toen ik las over een collega die op het punt stond de scepter te gaan zwaaien over het Amerikaanse magazine Teen Vogue. Alexi McCammond (27) was de afgelopen jaren een rijzende ster in het journalistieke milieu aldaar en deze stap omhoog op de carrièreladder leek alleszins logisch.

Tot haar nieuwe collega’s haar confronteerden met tweets die ze tien jaar eerder verstuurd had. De bozige tiener die ze toen was maakte Aziaten belachelijk, was getooid als indiaan te zien op een Halloweenfeestje en liet zich onbetamelijk uit over homo’s. Daags voor ze in haar nieuwe baan zou beginnen liet haar nieuwe werkgever haar vallen.

Tegelijk met deze controverse speelde ook hier ten lande een kwestie over iemands digitale doopceel. De nieuwbakken politicus Caroline van der Plas (BBB) werd geconfronteerd met overigens onmiskenbaar racistisch getinte en homofobe tweets uit 2013. Nu zult u zeggen: het maakt nogal wat uit of je 17 was of, in het geval van Van der Plas, halverwege de veertig. En ja, dat is zo: je moet volgroeide volwassenen langs een andere meetlat leggen dan een puber of adolescent.

Eens in de zeven jaar moet je weer met een schone lei kunnen beginnen, als deelnemer aan het online sociale verkeer

Maar als ik eerlijk ben: ik schiet nog steeds weleens uit de bocht, ook als 37-jarige. En ik heb voortdurend last van voortschrijdend inzicht. Hoogstens heb ik intussen geleerd om niet alles wat me te binnen schiet direct te publiceren.

Het stoorde me afgelopen weekend dan ook, toen ik zag hoe sportjournalist Willem Vissers (de Volkskrant) over de hekel werd gehaald omdat hij in zijn column terugkwam op een standpunt dat hij in 2014 nog huldigde (‘ik ga niet naar Qatar’). De Amerikaanse journalist Graeme Wood, bekend als kenner van de Islamitische Staat (IS), pleitte in the Atlantic voor een oudtestamentisch jubeljaar voor al onze uitingen op sociale media. Eens in de zeven jaar moet je weer met een schone lei kunnen beginnen, als deelnemer aan het online sociale verkeer, zo stelt hij. Een prikkelend idee, zij het dat een vorm van berouw mij daarvoor wel een voorwaarde lijkt.

Maar nu online uitingen steeds vaker tot offline repercussies beginnen te leiden – een dreigsticker op je voordeur wegens een tweet – lijkt een détente in onze online mores zeker geboden.

In welke misère een overtuiging zonder genade en vergeving eindigt hoef je Wood niet te vertellen. Laten we daarom elkaars online zondes vergeven. Je weet nooit wanneer je zelf vergeving nodig hebt.

Karel Smouter is chef Media bij NRC en zoekt wekelijks naar mediawijsheid in een tijd waarin bijna iedereen mediacriticus is.