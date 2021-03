Varkenssector moet ‘boekje’ voor basisscholen aanpassen

Met de pr-campagne ‘The Pig Story’ verstrekt de varkenssector misleidende informatie aan kinderen. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) vorige week geoordeeld na een klacht van actiegroep Varkens in Nood. Het gaat specifiek om een ‘lesboekje’ dat de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) als onderdeel van de campagne naar basisscholen in Nederland stuurde.

In het boekje staat onder meer dat biggen in de kraamstal „door het hele hok” kunnen lopen en dat het er „lekker warm” is vanwege vloerverwarming en een warmtelamp. Daarbij wordt niet vermeld dat zeugen in een kooi staan waar ze weinig kunnen bewegen. Bovendien zouden de varkens juist hittestress ervaren door de warmte.

Volgens de RCC wordt het boekje gepresenteerd als lesmateriaal, terwijl het reclame is. Dat is in strijd met de Nederlandse Reclame Code. Bovendien zou de informatie in het boekje misleidend zijn, omdat het de varkenshouderij op „uitsluitend positieve wijze” presenteert. Verschillende uitingen zijn „niet voldoende aannemelijk” gemaakt. De POV ging tegen de uitspraak in beroep, maar zonder succes.

Tekst wordt aangepast

Frederieke Schouten, directeur van Varkens in Nood, is blij met de uitspraak. De hele campagne van The Pig Story schetst een wel erg rooskleurig beeld van de varkenshouderij. „Wij waren vooral kwaad over het zomaar opsturen van zogenaamd lesmateriaal naar scholen. Het is belangrijk dat leraren weten dat het om reclame gaat.”

De POV gaat het boekje aanpassen, aldus voorzitter Linda Janssen. „Dat houdt in dat een aantal woorden wordt veranderd. Onze advocaat is bezig met nieuwe tekstvoorstellen. Daarin wordt ook verwerkt dat het om reclame gaat.”

Op de website van de campagne staan onder meer vrolijke filmpjes waarin een kind ,,VarkensVragen” stelt, zoals ,,welk stukje van het varken zit er op mijn boterham?” en ,,hoe komen er eigenlijk nieuwe biggetjes?” Al wandelend over de boerderij en gehuld in roze tuinbroek beantwoordt boerin Pleun - inderdaad steevast met positieve insteek - de vragen.