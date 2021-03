Van Europa tot abortus: JA21 verschilt in alles van D66

Opnieuw wordt er gelonkt naar Joost Eerdmans. In Rotterdam onderhandelde Eerdmans in 2014 namens Leefbaar Rotterdam een coalitie bijeen met CDA en D66. De onderhandelaars van toen: CDA’er Hugo de Jonge en D66’er Salima Belhaj, nu minister en Kamerlid. Pas na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zetten de partners een punt achter de samenwerking. Aanleiding was de alliantie die Eerdmans tijdens de campagne was aangegaan met Thierry Baudet (FVD).

Eerdmans’ nieuwe partij, JA21, zou met drie zetels de Tweede Kamer binnenkomen. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte zei maandagochtend dat een coalitie over rechts van VVD, D66, CDA en JA21 zijn voorkeur had. Op campagne presenteerde JA21 zich voortdurend als dé partij die een nieuw Rutte-kabinet naar rechts kan bijsturen.

D66 reageerde onderkoeld. Haar voorkeurscoalitie wilde D66-leider Sigrid Kaag niet noemen, maar een coalitie met JA21 leek haar „moeilijk voorstelbaar”, dat wilde ze wel kwijt. Binnen D66 valt al te horen: Rutte meent niets van dat gevoos, hij wil alleen aan Kaag laten zien dat hij alternatieven heeft voor een centrumlinkse coalitie.

Wat zijn de opties voor de verkenners? Vier kabinetten, met haken en ogen, tegen het licht

Pijnpunten: migratie, EU, klimaat

Mochten de „open gesprekken” waar Eerdmans op aandrong er toch komen, dan zijn er grote verschillen die overbrugd moeten worden – en niet alleen met D66. JA21 presenteert zichzelf als „fatsoenlijk rechts”, in Eerdmans’ eigen woorden. Politicologen spreken liever van „nationalistisch rechts” en „radicaal rechts” en plaatsen de partij in ruwweg dezelfde stroming als FVD en PVV.

Waar zitten de pijnpunten? „Migratie is cruciaal”, zei Eerdmans zelf. Het beleid heeft volgens het partijprogramma de afgelopen jaren „voornamelijk bestaan uit ongericht openzetten van de slagbomen voor massale immigratie vanuit een economische achtergrond” en zetten de huidige immigratiecijfers „het absorptievermogen” van de samenleving onder druk, vanwege „astronomisch hoge kosten” en erosie van de „sociale cohesie”.

De partij pleit daarom voor minder immigratie en voor minder voorzieningen voor gearriveerde immigranten.

Groot zijn ook de contrasten als het gaat om Europa. JA21 wil geen ‘Nexit’, maar wel „een afgeslankte, meer flexibele samenwerking” met aanpassingen van Europese verdragen, om de Europese invloed op Nederlands beleid terug te schroeven. De partij bepleit ook een referendum over de euro.

Minstens zo groot zijn de verschillen op klimaatgebied. In Rutte III kwamen VVD, CDA en D66 samen met de ChristenUnie met pijn en moeite tot het klimaatakkoord. Wat JA21 betreft gaan van die maatregelen de meeste weer van tafel: de partij pleit voor „klimaatadaptatie, dus aanpassing aan het klimaat, om de gevolgen van klimaatverandering te ondervangen in plaats van vruchteloos strijd voeren tegen het klimaat zelf”. Dat betekent: geen sluiting van kolencentrales, geen wijken van het gas af, geen „zich als schimmels uitbreidende zonnevlaktes” en liever ook geen windmolens. Wel: hogere dijken en kerncentrales.

Abortuswetgeving ‘te rigoureus’

Economisch zit JA21 rechts van de VVD. De partij wil eigenwoningbezit verder stimuleren en noemt een belasting op huizen boven de 1 miljoen euro een „jaloeziebelasting”. Ook moeten zowel de btw als de brandstofaccijns omlaag. Bijkomend voordeel, volgens het partijprogramma: er zullen „scherpere keuzes” in de begroting gemaakt moeten worden. Lees: een kleinere overheid.

En dan zijn er de medisch-ethische struikelblokken. Zo wil JA21 een nieuw debat opstarten over de Nederlandse abortuswetgeving. De 24-wekengrens voor abortus zou moeten worden herzien voor abortussen met een sociaal motief, zoals geldgebrek of een verbroken relatie. Vrouwen die na een eerste abortus opnieuw een zwangerschap willen afbreken, moeten daarvoor eerst op een extra consult. Uitbreiding van de euthanasiewetgeving, zoals de voltooidlevenwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra, is volgens het JA21-programma „onwenselijk”.

Het zijn plannen die slecht zullen vallen bij D66 – en in mindere mate bij de eveneens liberale VVD.

In de medisch-ethische lijn van JA21 herkennen andere senatoren vooral de lijn van de rooms-katholieke senator Nicki Pouw-Verweij, die eerst voor Forum voor Democratie en nu voor JA21 in de Eerste Kamer zit. Het was volgens betrokkenen dankzij Pouw-Verweij dat FVD vorig jaar – vóór de partijscheuring – tegen een voorstel stemde dat embryoselectie op geslacht mogelijk maakte, als enige partij naast de SGP. Met die wijziging van de embryowet was zelfs de ChristenUnie tijdens de formatie akkoord gegaan.

Vaststaat dat een coalitie van VVD, CDA, D66 en JA21 in de Tweede Kamer een meerderheid bezit, maar niet in de Eerste Kamer. Daar bezitten die partijen nu 36 zetels – en dat worden er waarschijnlijk 35. Nicki Pouw-Verweij is een van de drie verkozen FVD’ers in de Tweede Kamer en laat weten dat ze haar zetel daar „zeker” gaat innemen.

Als Pouw-Verweij inderdaad vertrekt, gaat haar zetel in de Eerste Kamer vermoedelijk naar Robert Baljeu (Groep Otten). Henk Ottens fractie heeft dan drie zetels in handen. Samen met de zeven overgebleven zetels van JA21 zou dat genoeg zijn voor een meerderheid in de senaat.