Turkse mededingingsautoriteit legt Unilever fikse boete op

De Turkse mededingingsautoriteit heeft maandag Unilever een boete opgelegd van 480 miljoen Turkse lira, of ongeveer 51 miljoen euro. Volgens de instantie heeft het bedrijf zich schuldig gemaakt aan kartelpraktijken bij de verkoop van ijs. Het levensmiddelenbedrijf verkoopt verschillende ijsmerken, waaronder Magnum, Solero en Ben & Jerry’s.

De marktwaakhond somt in een rapport „verschillende praktijken” op van Unilever die onrechtmatig zijn. Het levensmiddelenbedrijf heeft misbruik gemaakt van de dominante positie in het ijsschap, luidt het oordeel. Zo gaf het bedrijf illegale kortingen aan doorverkopers en dwong die afnemer om een exclusiviteitsclausule te tekenen. Op locaties, zoals winkels, van honderd vierkante meter of kleiner, mocht geen ijs van andere fabrikanten worden verkocht. Dergelijke afspraken zijn illegaal.

De mededingingsautoriteit geeft het Brits-Nederlandse Unilever zestig dagen de tijd om de afspraken te schrappen en contracten met de doorverkopers te herzien zodat die voldoen aan de Turkse wet. Volgens persbureau Reuters moet bij de kleinere winkels 30 procent van de koelkastcapaciteit worden toegewezen aan producten van andere bedrijven.

Persbureau ANP meldt dat Unilever in een reactie stelt het zeer belangrijk te vinden om aan lokale regels te voldoen. Het bedrijf noemt de beslissing van de waakhond „teleurstellend” omdat het meent de Turkse wetten te hebben gevolgd. Volgens ANP wil Unilever alle mogelijke rechtsmiddelen inzetten om de boete te annuleren.