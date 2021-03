Trage vaccinatie maakt versoepelen op korte termijn lastig

Een week voor de verkiezingen lagen er nog nieuwe versoepelingen in het vooruitzicht, een week na de stembusgang is het perspectief plots weer somber. De meest betrokken bewindslieden concludeerden zondag in het Catshuis dat verdere verruimingen, zoals het openen van het hoger onderwijs en de terrassen, voorlopig toch niet mogelijk zijn. De verwachting is zelfs dat demissionair premier Mark Rutte (VVD) de bevolking op de persconferentie van dinsdagavond zal waarschuwen dat veel van de huidige maatregelen nodig blijven tot over twee maanden voldoende kwetsbare ouderen zijn gevaccineerd.

Zomertijd zet avondklok onder druk

Is er in die twee weken dan zoveel veranderd? De besmettingscijfers zijn verder opgelopen, de afgelopen dagen tot boven de 7.000 nieuwe gevallen per dag. Ook de ziekenhuisopnames stijgen inmiddels door. De vraag is wel of het kabinet dit twee weken terug niet had kunnen zien aankomen, omdat het reproductiegetal R ook toen al boven de 1 lag. Desondanks kwam het demissionaire kabinet in campagnetijd met de belofte van versoepelingen, die nu niet doorgaan. Binnen het kabinet wordt benadrukt dat de belofte wel onder de voorwaarde was dat de cijfers niet zouden verslechteren.

OMT: niet versoepelen

Dat het kabinet nu toch niet versoepelt, komt doordat het Outbreak Management Team (OMT) hier met klem tegen adviseerde. Het OMT kreeg vrijdag een lange lijst versoepelingen voorgelegd voor advies, inclusief het openen van het hoger onderwijs, de terrassen en de sportscholen en het schrappen van de avondklok. Allemaal geen goed idee, was de conclusie van het OMT, zegt lid en arts-microbioloog Marc Bonten. „De R-waarde is 1,13, we zitten nog op meer dan 100.000 besmettelijke mensen en de ziekenhuiscijfers lopen op. Dat zijn drie signalen die de verkeerde kant op wijzen.” Maandag werden meer dan 120 nieuwe coronapatiënten opgenomen, het hoogste aantal sinds begin februari.

Zo blijft de druk op de zorg het grote knelpunt. Hoewel de oplopende cijfers daar voor zich spreken, zei Rutte eind februari dat voor het kabinet de tijd was aangebroken om meer risico te nemen en dat voortaan een breder perspectief dan enkel het medische zou worden gekozen. Ook D66-leider Sigrid Kaag hamerde er de hele campagne op dat die „bredere afweging” vanaf nu nodig was. Kaag zette vrijdag als kersvers verkiezingswinnaar voor de ministerraad nog hoog in door te zeggen dat de avondklok er „heel snel af moet” omdat de maatregel jongeren zo hard raakt. Het liet zien dat de verhoudingen binnen het demissionaire kabinet zijn veranderd.

‘Goede sfeer’

De hoop op dit soort versoepelingen werd volgens ingewijden zondag bij het begin van het Catshuisberaad al snel de kop ingedrukt door de presentatie van RIVM-directeur infectieziektenbestrijding Jaap van Dissel. Zijn dia’s overtuigden de kabinetsleden dat er nog altijd sprake is van een „ernstige epidemiologische situatie” en dat de druk op de zorg met de huidige R binnen een paar weken te groot kan worden. Het overleg duurde korter dan verwacht en verliep volgens betrokkenen „in goede sfeer”. Ook de D66-ministers zouden snel overtuigd zijn dat er nu weinig mogelijk is.

Dinsdag praat het kabinet nog wel over of de avondklok voortaan een uurtje later kan ingaan, om 22.00 uur, nu de zomertijd komend weekend ingaat en het steeds langer licht blijft. Maar het is volgens ingewijden nog allerminst zeker dat deze kleine versoepeling er per volgende week al komt, of pas later mogelijk wordt.

Effecten vaccinatie

Het OMT concludeerde vrijdag dat pas over acht tot tien weken serieus kan worden versoepeld als alle kwetsbare groepen hun eerste inenting hebben gehad. Hoewel Nederland het priktempo aan het opvoeren is, duurt het nog even voordat dit de cijfers drukt. „Vanaf eind mei ga je pas de echte effecten van vaccinatie zien, dus tot die tijd hebben we echt maatregelen nodig”, zegt Bonten. „Ik verwacht dat grote stappen pas dan mogelijk zijn.”

Moet Nederland de lockdown dan nog twee maanden volhouden? Volgens een bron rond het kabinet zal Rutte het dinsdag juist positief framen: binnen twee maanden ontstaat er „daadwerkelijk een hele andere situatie”. Het kabinet sluit ook zeker niet uit dat tussentijds versoepelingen mogelijk zijn en wil dit elke paar weken blijven beoordelen.

Kuipers: alleen eerste prik

Voorzitter Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei maandag dat nu versoepelen „vragen om problemen” is. Maar hij roept het kabinet wel op veel sneller te vaccineren en te kijken naar de Engelse vaccinatiestrategie, waar zoveel mogelijk mensen één prik krijgen. Dat leidde volgens Kuipers al na het vaccineren van een derde van de Engelsen tot een daling van 85 procent in de ziekenhuisopnames. „Nederland zou dat serieus moeten overwegen.’’

Critici van het huidige beleid vragen zich ook af of open terrassen, onder strikte voorwaarden, niet veiliger zijn dan de groepjes mensen die zich nu toch al buiten verzamelen en met elkaar in het openbaar drinken. Binnen het OMT blijft de overtuiging overeind dat elke versoepeling automatisch tot een verdere stijging van het aantal infecties leidt. Bonten: „Mensen gaan dan meer reizen, meer bij elkaar zitten. Dat gaat echt niet tot een reductie van het aantal besmettingen leiden.”