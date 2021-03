Tienduizenden op de vlucht na brand in vluchtelingenkamp Bangladesh

In een Bengalees kamp voor Rohingya-vluchtelingen is maandag een grote brand uitgebroken. Zeker 20.000 mensen zijn hun onderkomen ontvlucht, zegt een lokale functionaris tegen persbreau AFP. Duizenden hutten zouden zijn verwoest, volgens getuigen vielen er ook „enkele” doden. De sterfgevallen zijn vooralsnog niet bevestigd. Het is onduidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. Volgens lokale media is het vuur inmiddels onder controle.

Maandagmiddag waren hulpdiensten en honderden vrijwilligers bezig de brand te blussen, meldde VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR toen. Het is onduidelijk aan hoeveel mensen het kamp in totaal onderdak biedt. Het kamp ligt in de zuidelijke stad Cox’s Bazar. In het zuiden van Bangladesh zijn tientallen vluchtelingenkampen die in totaal onderdak bieden aan honderdduizenden Rohingya.

De Rohingya, een islamitische minderheid, zijn in het overwegend boeddhistische Myanmar slachtoffer van etnisch geweld. Een groot deel van hen vluchtte in het najaar van 2017 naar buurland Bangladesh. Daar zitten ze vast in vluchtelingenkampen, of zoeken ze hun toevlucht tot smokkelaars om andere landen te bereiken. Bangladesh heeft eerder tevergeefs pogingen gedaan ze terug naar Myanmar te krijgen.