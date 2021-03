The Streamers houden het vooral gezellig

Welke beginnende popgroep staat meteen in Carré en heeft voldoende repertoire om een kleine drie uur te vullen in een livestream met meer dan een miljoen kijkers? The Streamers noemen zich „de grootste gelegenheidsband van Nederland”. Het instant-succes van de meer dan twintig man en vrouw sterke formatie heeft alles te maken met het feit dat ‘manager’ Frank Lammers audities kon houden met artiesten die allemaal op eigen kracht succesvol zijn, met Guus Meeuwis en Acda & De Munnik als nestors tussen jonkies als Maan, Snelle, Davina Michelle, Typhoon en Diggy Dex. Paul de Leeuw mocht na een zogenaamd mislukte auditie alleen meedoen als zingende barman.

De opzet van The Streamers komt overeen met de formule Vrienden van Amstel Live, waarbij hits en covers zorgen voor een gegarandeerde inhaak- en meezingavond. Het moest vooral gezellig blijven in het tot bar omgebouwde Carré, waar de vooraf negatief geteste artiesten ook zonder publiek een enorme reeks stampers en publieksfavorieten lieten passeren. Na technische problemen met het streamen van het intro verliep de livestream soepel en kon Lammers na een uur melden dat de miljoenste kijker was aangevinkt.

Crème de la crème

De zelfbenoemde „crème de la crème van de Nederlandse popmuziek” begon met een gezamenlijk ‘Iedereen is van de Wereld’ van The Scene. In de voorstelronde drukten Typhoon, Suzan & Freek en Roel van Velzen hun stempel op de bonte avond. Rolf Sanchez zorgde voor het latingevoel en de nog relatief onbekende Bilal Wahib bracht de huidige nummer 1 in de hitparade, het aanstekelijke ‘501’ met Kraantje Pappie in plaats van de afwezige Ronnie Flex. Gelegenheidsduo Nick Schilder en Maan zongen hun cover van Andrea Bocelli’s ‘Vivo per Lei’ zo indrukwekkend dat op sociale media meteen werd gevraagd om een plaatuitgave.

Na het voor de pandemie aangepaste ‘Daar in dat lege café aan de haven’ volgde een rondje ‘Zingen onder de douche’ waarin Davina Michelle imponeerde met ‘Son of a Preacher Man’ en Danny Vera een sober ‘In the Ghetto’ liet horen. De stijve Paul de Munnik miste soul in ‘Brown Eyed Girl’. Thomas Acda speelde verdienstelijk mondharmonica bij Springsteens ‘The River’, degelijk vertolkt door Guus Meeuwis. De avond eindigde in een orgie van meezingers en dijenkletsers. ‘Feesttent’ van Kraantje Pappie ging naadloos over in ‘De Toreador’ van Jacques Herb, waarmee het campgehalte van de avond was verzekerd.

Na afloop van hun oergezellige cadeautje voor de binnenzitters (de stream was gratis) werden de artiesten afgevoerd in een bus met het opschrift „To Be Continued”.