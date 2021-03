Taghi voor het eerst naar rechtbank, ‘grootste beveiligingsoperatie ooit’

Maandagochtend start de inhoudelijke behandeling van het strafproces tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten in het zogeheten Marengo-proces. Taghi, die door justitie wordt gezien als opdrachtgever van zes liquidaties, verschijnt voor het eerst voor de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Om alle aanwezigen bij en in de rechtszaal te beschermen, is maandag de grootste beveiligingsoperatie rond een strafproces ooit opgestart. Dat zegt een teamchef van het Bijzonder Ondersteuningsteam (BOT) tegen NU.nl. Dat team is verantwoordelijk voor het vervoer van verdachten naar en van de beveiligde rechtbank.

Lees ook: Hoe 50 jaar war on drugs de generatie-Taghi voortbracht

Het BOT zal „zichtbaar en en onzichtbaar” bij de rechtbank aanwezig zijn, aldus de teamchef. Zo worden onder meer drones, camerasystemen en „andere middelen” ingezet, maar welke maatregelen precies worden getroffen, blijft geheim. De operatie wordt aangestuurd vanuit een centraal punt en de verdachten worden vervoerd in gepantserde voertuigen.

Bij de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar Taghi vastzit, zijn maandagochtend vroeg twee politiehelikopters vertrokken. Het is aannemelijk dat Taghi daarin is vervoerd naar de rechtbank in Amsterdam. Bij De Bunker in Amsterdam zijn ondertussen ook zichtbaar politieauto’s opgesteld en de straten naar het gebouw zijn in beide kanten afgezet met hekken. Ondertussen is rond de rechtbank al veel pers aanwezig, meldt persbureau ANP. Een beperkt aantal journalisten mag de zaak vanaf de publieke tribune bijwonen. Het proces gaat rond 10.00 uur van start.

Taghi, die volgens zijn advocaat geen bezwaar heeft tegen het gebruik van zijn volledige naam, werd in december 2019 aangehouden in Dubai. Tot zijn aanhouding stond hij een tijdlang bekend als meestgezochte crimineel van Nederland. Het OM verdenkt hem ervan opdrachtgever te zijn van zes liquidaties en drie pogingen daartoe, gepleegd tussen 2015 en 2017. De zestien medeverdachten zouden bij een of meer moorden betrokken zijn geweest.