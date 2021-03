Stichting Droom en Daad start tijdelijke financieringsregeling voor Rotterdamse kunstenaars

De filantropische Stichting Droom en Daad heeft maandag het Makersloket gelanceerd, een tijdelijke financieringsregeling voor kunstprojecten van Rotterdamse kunstenaars.

Het initiatief, waarvoor 500.000 euro beschikbaar is gesteld, is bedoeld om door coronamaatregelen getroffen kunstenaars in staat te stellen hun vak te blijven uitoefenen. Bij een ‘snelloket’ kunnen individuele kunstenaars en kleinschalige makerscollectieven aanvragen indienen. Per project is minimaal 1.500 en maximaal 7.500 euro beschikbaar.

Volgens een persbericht van de stichting vult het Makersloket een hiaat. Veel culturele instellingen kunnen bij de overheid en fondsen aankloppen om de financiële gevolgen van Covid-19 op te vangen. Maar individuele kunstenaars kunnen dat niet.

Het keer op keer verlengen van de coronamaatregelen, hoe noodzakelijk ook, heeft grote gevolgen voor individuele makers, zegt Wim Pijbes, directeur van Stichting Droom en Daad. „Via het Makersloket bieden wij nu een directe financiële impuls om aan de slag te kunnen.”

Het Makersloket richt zich op professionele kunstenaars die wonen en/of werken in Rotterdam. Alle vormen van cultuur komen in aanmerking voor een bijdrage: muziek, theater, dans, fotografie, architectuur, film, literatuur en beeldende kunst. Een belangrijke voorwaarde is dat het eindresultaat van een project in 2021 live of online gepresenteerd wordt aan bewoners en bezoekers van Rotterdam.

De Stichting Droom en Daad is de filantropische organisatie van de schatrijke familie Van der Vorm, ooit de uitbaters van de Holland-Amerika Lijn. Ze probeert kunst en cultuur in Rotterdam te stimuleren. Droom en Daad werkt ook aan het landverhuizersmuseum De Fenix, dat in 2023 opent in de historische Fenixloods op Katendrecht in Rotterdam. Het museum gaat de verhalen vertellen van de 3 miljoen Europese migranten die vanuit Rotterdam met de boot vertrokken naar de Verenigde Staten.