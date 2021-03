Sky Rojo is een serie voor liefhebbers van de betere pulp

Serie Sky Rojo Van: Álex Pina, Esther Martínez Lobato. Met: Verónica Sánchez,Yany Prado, Lali Espósito, Asier Etxeandia. Netflix. ●●●●●

De makers van de hyperactieve Spaanse actieserie Sky Rojo hebben weinig met het gezegde ‘haastige spoed is zelden goed’. Álex Pina en Esther Martínez Lobato gaan vanaf de eerste seconde in de hoogste versnelling met hun verhaal over drie sekswerkers die op de vlucht slaan voor pooier Romeo en zijn handlangers.

Pina scoorde met La casa de Papel een van de grote hits van het Netflix-tijdperk, maar lijkt toch wat onzeker. Met wilde visuele trucs, seks en slapstickgeweld lijkt hij het gebrek aan originaliteit te willen verhullen. Gelukkig valt er voor liefhebbers van de betere pulp best veel te genieten.

Tijdens een achtervolging op Tenerife proberen hoofdpersonages Coral, Gina en Wendy te overleven en een plan te verzinnen om af te rekenen met Romeo, de pooier. In flashbacks zien we hoe hun leven in Club Las Novias eruit zag, een luxe bordeel in een woestijnlandschap. Het is een plek die doet denken aan striptent Titty Twister uit de door Quentin Tarantino geschreven cultklassieker From Dusk Till Dawn.

Tarantino lijkt sowieso een inspiratiebron, al komt de serie niet in de buurt van zijn beste werk. De drie vrouwen zijn niet erg gelaagd, maar de actrices weten er toch gedenkwaardige personages van te maken. Ook lijken ze veel plezier te hebben met de gekste scènes in de serie. Een hoogtepunt is een moment waarin een verdoofde Coral in een zwembad alle controle verliest terwijl ‘Perfect Day’ van Lou Reed op de achtergrond speelt.

Minder geslaagd vzijnde serieus bedoelde aspecten, zoals het commentaar op misogynie en seksueel geweld. Veel tijd om hierover na te denken krijg je niet; voor je het weet is het seizoen (acht afleveringen van 25 minuten) voorbij.