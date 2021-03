Puissant rijke Wall Street-fondsbaas weg door Epstein-schandaal

Voor de nasleep van het Epstein-schandaal is niemand veilig. Dat blijkt wel nu een van Wall Streets rijkste en meest gevreesde mensen, miljardair Leon Black van het beursgenoteerde private equity-fonds Apollo Global Management, onverwachts eerder opstapt als ceo en voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf dat hij in 1990 zelf oprichtte.

In een persbericht maandag zegt Black, die in juli zeventig wordt, dat hij opstapt om zich „te focussen op mijn familie en de gezondheidsproblemen van mijn vrouw en mijzelf”. Bij Blacks vrouw Debra werd in 2007 huidkanker geconstateerd.

Maar in een brief die Black eerder schreef aan de directie van zijn bedrijf zei hij dat „de meedogenloze publieke aandacht en media-aandacht met betrekking tot mijn relatie met Jeffrey Epstein […] hun tol hebben geëist”.

Black was bevriend met Epstein, de hedgefondsmanager en miljonair die verdacht werd van mensenhandel en het misbruiken van tientallen minderjarige meisjes en in 2019 in een New Yorkse cel zelfmoord pleegde. Black was in de laatste jaren van Epsteins leven diens voornaamste klant. Nadat The New York Times vorig jaar onthulde dat Black tientallen miljoenen dollars aan Epstein had betaald voor financiële adviezen, bleek uit een door Apollo zelf ingesteld onderzoek dat Black in vijf jaar tijd 158 miljoen dollar (132 miljoen euro) aan Epstein overmaakte voor adviezen en diensten. Hierdoor bespaarde Black 2 miljard dollar aan belastingafdracht.

Wangedrag

Het onderzoek pleitte hem vrij van het wangedrag waarvan Epstein werd verdacht. Toch besloot Apollo in januari, onder druk van een stagnerende aandelenkoers en investeerders die hun geld dreigden terug te trekken, dat Black voor eind juli zou stoppen als topman. Nu vertrekt Black toch helemaal bij Apollo.

Daarmee komt een einde aan een succesverhaal dat meer dan dertig jaar duurde. Black werkt zich in de jaren tachtig op tot partner van een New Yorkse zakenbank en richt in 1990 met vijf partners Apollo op. Het private equity-fonds maakt snel naam met agressieve overnames van bedrijven met grote schulden voor weinig geld, waarna het stevige bezuinigingsmaatregelen oplegt en tegelijkertijd zichzelf enorme dividenden en managementvergoedingen uitkeert. Veel bedrijven die Apollo koopt, gaan failliet. Maar Black en de zijnen regelen het zo dat Apollo telkens financieel profiteert.

Black krijgt in die jaren de naam ‘meedogenloos’ te zijn, schrijft Bloomberg in een groot profiel. Tegenwoordig beheert Apollo een portefeuille ter waarde van 455 miljard dollar en wordt Blacks persoonlijke vermogen op zo’n 9 miljard dollar geschat.

Mogelijk heeft het Epstein-schandaal nog meer consequenties voor Black. Als zoon van een kunstenares ontwikkelt hij al vroeg in zijn leven een voorliefde voor kunst en wordt hij een fervent kunstverzamelaar. Zo zou Black de anonieme koper zijn die in 2012 een pastelversie van De Schreeuw van Edvard Munch voor bijna 91 miljoen euro kocht op een veiling.

Sinds 2018 is Black de voorzitter van de raad van het bestuur van het prestigieuze MoMa in New York, het museum waar hij al eens 40 miljoen dollar aan doneerde. Sinds in januari bekend werd dat Black zou weggaan bij Apollo, hebben meer dan 150 kunstenaars en anderen uit de kunstwereld zijn vertrek geëist.