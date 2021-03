Opnieuw duizenden evacuaties door zware regenval aan Australische oostkust

De Australische autoriteiten moeten maandag mogelijk opnieuw duizenden mensen evacueren uit overstroomde buitenwijken in het westen van Sydney. De stortregens die de overstromingen veroorzaken, zullen de komende dagen naar verwachting aanhouden. Het zijn de ergste overstromingen in zestig jaar. Volgens Australische media zijn de afgelopen drie dagen zo’n 18.000 mensen geëvacueerd uit laaggelegen delen van de dichtbevolkte staat New South Wales. Duizenden andere huishoudens zitten zonder stroom en meer dan 130 scholen zijn gesloten.

Sydney registreerde zondag de natste dag van het jaar met ruim 110 millimeter regen, terwijl in sommige regio’s aan de noordkust de afgelopen zes dagen bijna 900 millimeter regen viel. Hierdoor zijn rivieren uit hun oevers getreden. Meteorologen verwachten dat het noodweer - sinds 1961 zou het niet meer zo hevig zijn geweest - zeker tot woensdag aanhoudt.

De autoriteiten hebben meer dan achtduizend noodoproepen ontvangen uit Sydney, dat vijf miljoen inwoners heeft. In die stad worden 38 gebieden inmiddels beschouwd als ‘getroffen door een natuurramp’, waardoor ze onder meer hulp van de staat krijgen bij het herstel. De premier van de staat Gladys Berejiklian stelt maandag tegenover verslaggevers dat de getroffen gebieden het ergste nog niet hebben gezien en dat inwoners zich moeten voorbereiden te evacueren als de omstandigheden onveranderd blijven.

De zware regenval in grote delen van New South Wales staat in schril contrast met de weersomstandigheden in dezelfde regio’s iets meer dan een jaar geleden. Toen moesten de autoriteiten maatregelen nemen tegen de droogte en grootschalige bosbranden.