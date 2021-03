OM: witwasonderzoek naar ABN AMRO uitgebreid

Het Openbaar Ministerie verdenkt ABN Amro van schuldwitwassen, meldden verschillende media de afgelopen dagen. De bank deed te weinig om het risico op fraude en witwassen tegen te gaan, terwijl het redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat rekeningen bij de bank werden misbruikt voor criminele praktijken. Het OM heeft zijn onderzoek naar de bank daarom uitgebreid.

Schuldwitwassen is een forse verdenking. Niet alleen wordt er dan aangenomen dát er is witgewassen via de bank, ook wordt de bank nalatigheid verweten, omdat het van de witwaspraktijken op de hoogte had kunnen zijn.

Recordboete

Het is dezelfde verdenking als tegen ING enkele jaren terug. Ook die bank werd nalatigheid in het opsporen en tegengaan van fraude en witwassen verweten. De bank trof daarvoor in 2018 een recordschikking van 775 miljoen euro.

Het OM zou verschillende zaken op het oog hebben om aan te tonen dat ABN Amro structureel heeft gefaald in het tegengaan van witwassen, meldde Het Financieele Dagblad op maandag.

Eén van die zaken is fraude bij FloraHolland in 2018 en 2019. Een werknemer van het bloemenveilingbedrijf wist ruim 4,3 miljoen euro van het bedrijf te stelen. Het geld werd via een rekening van ABN Amro naar „Gibraltar, goksites en bv’s” gesluisd.

Een andere klant van ABN Amro, een handelaar in de regio Rotterdam, zou via een „internationale btw-carrousel” voor in totaal 23 miljoen euro hebben gefraudeerd.

Eerder legde NRC al bloot dat een Nederlandse ondernemer via ABN Amro miljoenen oversluisde naar belastingparadijzen, in opdracht van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht.

Lees hier meer over de Odebrecht-zaak: Henk van W. hoefde het Odebrecht-geld alleen maar door te sluizen

Dit weekend onthulde onderzoeksplatform Follow the Money dat ABN Amro in 2014 mee wilde werken aan een onderzoek van het OM naar de methodes van witwassers. Dat ging niet door omdat de verantwoordelijke bestuurder van de bank vreesde voor negatieve publiciteit.

Opheldering

Beleggersvereniging VEB wil opheldering over de gang van zaken. Het steekt de beleggersclub dat de bank pas op pagina 282 van het meer dan driehonderd pagina’s-tellende (en onlangs gepubliceerde) jaarverslag melding maakt van het uitgebreide onderzoek door het OM, meldt persbureau ANP. Als beursgenoteerd bedrijf zou het dergelijke informatie op een betere manier met aandeelhouders moeten delen, vindt VEB.

De bank heeft geen geld gereserveerd voor een eventuele schikking, zo valt in het jaarverslag te lezen – terwijl ING dus een recordschikking trof. Maar volgens ABN Amro is niet in te schatten hoeveel geld een eventuele schikking gaat kosten.

Of bestuurders van ABN Amro ook persoonlijk aansprakelijk (kunnen) worden gesteld, is onduidelijk. In de zaak bij ING werden bestuurders in eerste instantie niet vervolgd. Onlangs kondigde het OM aan dat oud-topman Ralph Hamers, inmiddels topman bij de Zwitserse bank UBS, toch vervolgd gaat worden.