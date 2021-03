‘Nu de horeca dicht is, houden we veel over’

in

‘Jarenlang werkte ik als financieel analist en consultant, maar ik miste het echte contact. Ik wilde mensen helpen, iets voor hen betekenen. Daarom ben ik in 2014 begonnen als docent financieel management op het hbo. Vier jaar later begon ik daarnaast mijn eigen bedrijf als financieel adviseur. Mijn klanten zijn vooral zzp’ers, die ik help een goed financieel plan te maken voor bijvoorbeeld hun pensioen.

„Bij financiële planning wordt geld vaak vooropgezet: hoe kun je slim omgaan met het geld dat je hebt? Ik probeer juist het leven centraal te zetten: hoe wil je leven, wat maakt je gelukkig? Vervolgens maak ik een plan waarbij geld in dienst van dat doel staat: welke financiële keuzes moet je maken om het te bereiken?

„Ik red het prima van mijn inkomen als ondernemer, maar vind het leuk om daarnaast les te geven. De studenten inspireren me. Bijkomend voordeel is het vaste contract dat ik als docent heb. Vorig jaar hebben we onze hypotheek overgesloten, en dat gaat toch een stuk makkelijker met zo’n papiertje op zak.

„Een aanzienlijk deel van mijn inkomsten beleg ik. Daarmee bouw ik mijn pensioen op en heb ik geld om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid. Ik ben daar relatief jong mee begonnen. Daardoor, en doordat het beleggen goed gaat, verwacht ik tussen mijn 45ste en 50ste genoeg te hebben opgebouwd om financieel vrij te zijn. Ik zou dan dus met pensioen kunnen gaan, als ik zou willen.

‘Ik kijk kritisch naar mijn uitgaven. Eens per jaar loop ik alles na: kunnen dingen anders of beter? Zijn mijn zorgverzekering en hypotheek nog wel ideaal? Maandelijks zet ik een bedrag opzij voor verschillende spaar- of reservedoelen. Zo heb ik een digitaal potje voor vakantie, onderhoud van de auto en kleding.

„Mijn vrouw en ik hebben twee gezamenlijke rekeningen: één voor vaste lasten en één voor variabele uitgaven, zoals boodschappen en uitgaan. We geven veel uit aan horeca. We wonen in Zandvoort en vinden het heerlijk om bij een strandtent te lunchen, een kop koffie te drinken of uit eten te gaan. Ik vind het prima om daar veel aan kwijt te zijn, zolang we het maar bewust doen. We kunnen het missen en het maakt ons gelukkig. Nu de horeca gesloten is, houden we veel over.

„Een risico van dat ik zelf mijn pen- sioengeld beleg, is dat ik altijd bij het geld kan. Het vraagt discipline om het niet voortijdig aan te breken. Gelukkig heb ik die. Tegelijkertijd is het ook een kans. Zodra corona voorbij is, wil ik met mijn vrouw een lange reis maken. Dat doen we dan deels van mijn pensioengeld. Ook dat is een bewuste keuze: door er straks even tussenuit te gaan, trek ik eigenlijk een stuk van mijn pensioen naar voren.”

Netto-inkomen: uit werk 3.500 euro (gemiddeld), belastingteruggave 350 euro Vaste lasten gezamenlijk: Wonen (hypotheek, g/w/l, gemeenteheffingen, internet, tv) 1.240 euro; verzekeringen 65 euro; auto 275 euro; boodschappen 900 euro; schoonmaak 220 euro; horeca 250 euro, kinderopvang 80 euro Vaste lasten privé: Zorgverzekering en eigen risico 150 euro; kleding 125 euro; sportbenodigdheden (hardlopen en surfen) 75 euro; uitgaan/horeca 300 euro Sparen: 1.300 euro (beleggen, privé), 400 euro (gezamenlijk) Laatste grote aankoop: vervanging kozijnen en voordeur 6.300 euro

