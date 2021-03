Nieuwe studie: coronavaccin AstraZeneca beschermt ook ouderen

Het coronavaccin van AstraZeneca biedt 79 procent bescherming tegen ziekteverschijnselen van Covid-19, en zelfs 100 procent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname ten gevolge van het virus. Dit geldt evenzeer voor 65-plussers als voor jongeren. Dat blijkt uit een klinische studie onder ruim 32 duizend mensen in de VS, Peru en Chili, van wie twee derde het vaccin kreeg en de rest een placebo.

Uit de studie bleek geen verband tussen het vaccin en trombose. Deze klinische studie ging in mei 2020 van start onder ruim 32 duizend mensen in de VS, Peru en Chili. Twee derde van hen kreeg het vaccin en de rest een placebo. De resultaten kwamen maandagochtend via een persbericht naar buiten, maar zijn nog niet verschenen in een peer-reviewed tijdschrift.

Eerdere studies waren niet eenduidig over de bescherming die het AstraZeneca-vaccin biedt, onder andere door verschillen in de toediening van het vaccin. En er ontbraken gegevens over de werkzaamheid van het vaccin bij ouderen.

FDA moet vaccin nog goedkeuren

Het Europese medicijnagentschap EMA heeft het vaccin al goedgekeurd op basis van de eerdere resultaten, maar de Amerikaanse FDA nog niet; het huidige onderzoek was bedoeld om dat proces te versnellen. Daarbij keken de onderzoekers specifiek naar de effectiviteit bij ouderen en naar bijwerkingen. In deze studie was 20 procent van de deelnemers ouder dan 65; 60 procent had onderliggende gezondheidsproblemen die het risico op ernstige Covid-19 verhogen, zoals diabetes, obesitas of hart- en vaatziekten.

„Deze bevindingen bevestigen eerdere resultaten van onderzoek naar dit vaccin, maar het is goed nieuws dat we dit effect nu specifiek bij 65-plussers zien”, zegt Ann Falsey, hoogleraar aan de University of Rochester School of Medicine in de VS en hoofdonderzoeker van de studie, in een online toelichting. „Deze analyse toont de waarde van het AstraZeneca-vaccin als broodnodige vaccinatie-optie.”

Het vaccin van AstraZeneca was de afgelopen twee weken veel in het nieuws vanwege een vermoede link met trombose. Verschillende landen, waaronder Nederland, lasten een vaccinatiepauze in om dit nader te kunnen onderzoeken. Deze week hervat Nederland het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin, na positief advies van het EMA.

Zeldzame bijwerking

„Aanvankelijk ging de discussie over ‘gewone’ gevallen van trombose en longembolie”, vertelt Saskia Middeldorp, hoogleraar interne geneeskunde aan het Radboudumc in Nijmegen. „Maar die treden veel op in de algemene bevolking: zo’n een a twee gevallen per duizend mensen per jaar. Die zie je dus ook in de klinische onderzoeken. Inmiddels weten we zeker dat het vaccin geen verhoogde kans geeft op trombose of longembolie, terwijl de kans daarop wél sterk verhoogd is bij coronapatiënten.”

In de afgelopen week spitste de discussie zich toe op een aantal specifieke ziektegevallen die opdoken in Duitsland, Noorwegen, Denemarken, Oostenrijk en Italië. Daar meldden artsen een zeldzame aandoening bij enkele mensen die net waren gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Het ging om een combinatie van bloedstolsels in onder meer de hersenen en een verlaagde hoeveelheid bloedplaatjes. „Op pak ‘m beet 20 miljoen gevaccineerden zijn er nu 25 gemelde gevallen”, zegt Middeldorp. „Deze aandoening lijkt wel echt een bijwerking van het vaccin te zijn. Maar je moet je realiseren dat er nog veel méér mensen in het ziekenhuis terechtkomen als je ze niet vaccineert.”

Lees ook: Oorzaak trombose bij AstraZeneca-vaccin gevonden

De onderzoekers in deze nieuwste studie hebben specifiek gekeken naar die zeldzame vorm van hersentrombose, merkt Middeldorp op. „Bij die ruim 20 duizend gevaccineerden hebben ze daar niet één geval van gezien. Maar dat verwacht je ook niet, als het gaat op pakweg één of twee op de miljoen gevallen.”

Middeldorp vindt dat risico niet opwegen tegen de voordelen van wél vaccineren. „Ik sta dus vierkant achter het advies van het EMA. Doorgaan dus, met vaccineren. Zeker nu het vaccin zo effectief blijkt bij ouderen.”