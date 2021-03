Na ‘Gewoon. Bloot’ stonden de blootvrezers in hun hemd

Lamin zich had zich vooraf verdiept in de materie: „Normaal. Vrouwen hebben tieten en mannen hebben een doos.” Hij was een van de kinderen die in het NTR-programma Gewoon. Bloot vragen mochten stellen aan vijf Naakte Nederlanders (gaandeweg begon ik me al te verheugen op Gewoon. Bloot. VIPS) over hun lichaam. Vooraf hadden Kees van der Staaij en de als naaktbestrijder uit de kast gekomen Thierry Baudet een polemiekje electoraal opgepompt. Iets met seks en kinderen.

Op het oog kwam die kritiek al in aanmerking voor de potsierlijkheidsprijs, maar toen Gewoon. Bloot zondag werd uitgezonden, stonden de blootvrezers pas echt in hun hemd. Het ging niet over seks. We zagen een kwartiertje televisie waarin de kinderen geïnteresseerd informeerden naar zenuwen, schaamte en scheergewoonten. Een van de vrouwen verklaarde haar schaamstreek absoluut niet te willen scheren of waxen, terwijl de man naast haar vertelde juist alles overal weg te willen hebben. Een korte close-up toonde tot wat voor kruis dat leidde. Ook de enige besneden penis ontsnapte niet aan de kinderogen. Het was precies zoals je zou hopen dat dergelijke gesprekken worden gevoerd.

Na deze triomf van het functioneel bloot volgde nog een programma dat de radicale rechtskijker vast nog harder naar een sanering van de publieke omroep deed verlangen: De Racisme Kennistest. Daarin werd trouwens bij de allereerste vraag de NPO zelf te grazen genomen. Want hoeveel mensen van kleur zaten er eigenlijk in de leiding van de zes grootste omroepen? Na de voorspelbare ‘nul’ ontstond er dadelijk een discussie tussen twee van de Bekende Geklede Nederlanders die deelnamen aan de test. Journalist Pete Wu gaf hoog op van de gemengde samenstelling van zijn team, waarna programmamaker Olcay Gülsen snel tegenwierp dat een team nog wel iets anders was dan een directie.

Daarmee was de toon gezet. Meestal zijn de testprogramma’s van BNNVARA even goedbedoeld als bloedeloos, maar nu werden er echte gesprekken gevoerd. Dat begon toen Peter R. de Vries (voor de laatste keer vloeiden mijn gedachten terug naar Gewoon. Bloot) kritiek had op een vraag over Marokkaanse jongeren die door de politie ten onrechte „staande werden gehouden”. Moest het niet gaan om „ten onrechte gearresteerde” jongeren?

Met name bij de oudere aanwezigen heerste onzekerheid over het voorgeschreven gedrag voor de antiracistische mens. Zo vertelde cabaretier Sanne Wallis de Vries (50) dat zij door haar zestienjarige dochter was aangesproken op het gebruik van ‘het n-woord’ in haar bijdrage aan The Roast of Ali B. Dat deed ze destijds om racisme aan de kaak te stellen, zei ze, maar tegenwoordig zou ze dat niet meer doen. Opmerkelijk detail: The Roast of Ali B. is pas vijftien maanden oud.

Een van de testvragen was wie het n-woord nog mag gebruiken. Daar kwamen de twee gekleurde artiesten in het gezelschap tegenover elkaar te staan. Ronnie Flex (28) vroeg zich af of hij het n-woord in zijn teksten wel moest zou gebruiken als een grotendeels wit publiek meezong. Collega Willie Wartaal (38) bekende dat hij vond dat eigenlijk iedereen het woord zou mogen gebruiken, maar dat hij als antwoord op de vraag netjes ‘niemand’ had ingevuld. Influencer Selma Omari (26), naast hem: „Niemand die niet onderdrukt is mag het zeggen. Punt.”

Daarna werd nog even gememoreerd dat de vraag over het n-woord een normatieve vraag was, waarop eigenlijk geen goed of fout antwoord te geven is. Al met al was het met deze racismeverkenning en de kinderblootpraat een mooie avond voor het oprechte gesprek op televisie.