Links is ‘verloren’ want de PvdA won niet

Je kan veel van de PvdA zeggen, maar niet dat ze edelmoedig zijn in hun verlies. Dat zinnetje is van Renate Rubinstein, en hoort daarom tussen aanhalingstekens te staan. Ze schreef eenentwintig jaar geleden een column die zo begon, op 7 april 1990. Ik zou haar uitspraak iets veranderen: ‘Je kan veel van de PvdA-ers zeggen, maar niet dat ze edelmoedig zijn in hun verlies.’

Het gaat niet per se om Liliane Ploumen, maar om de PvdA stemmers en -leden, die het verlies van een aantal linkse partijen (SP, GroenLinks) volledig annexeren: heel links Nederland is verloren, want de PvdA heeft niet flink gewonnen. D66 telt in deze constellatie als nep-links. En de Partij voor de Dieren kunnen ze bij de sociaal-democraten, sorry hoor, echt niet serieus nemen.

Even, bij de eerste exitpolls, was ik verheugd dat D66 de PVV als tweede partij van het land afloste. Maar de volgende dag sprak ik drie mensen die me inpeperden dat slechts treurnis op zijn plaats was. Want uiterst rechts, zo groot. Want Baudet, die op de vleugels van de racistische en antisemitische beschuldiging voluit groeide. Maar vooral toch: de PvdA, die het aan haar stand verplicht was om veel extra zetels te behalen, en ze niet had gekregen.

Vanwaar die machtsaanspraak – in het Engels spreek je over ‘entitlement’, da’s nog duidelijker. Rubinstein zegt er in 1990 dit over: „Wat mij van die partij (PvdA) het meest tegenstaat is hun toon: ze vinden het onbehoorlijk als je niet op ze stemt. Een gebrek aan tafelmanieren.”

Vanwaar die hovaardigheid? Van oudsher geldt de PvdA, vooral in eigen kring als de enige, echte linkse volkspartij, waar loodgieter en hoogleraar eendrachtig verenigd zijn door de gezamenlijke, sociaal-democratische belofte. De christelijke volkspartijen, later verenigd in het CDA, telden niet mee, want die smokkelden met religie. En de enige partij die dat ‘volks’ in haar naam voerde, de VVD, was een lachertje, want feitelijk een club van industriëlen en notarissen.

Dit is de theorie: nu is de VVD zo’n beetje de enige brede partij die zo’n gemengde klasse-achtergrond waarmaakt: én de snackbarhouder én de havenbaron. Het CDA heeft het in zich verschillende achtergronden te verenigen, juist vanwege religie, maar slaagt er de laatste jaren zelden in. En de PvdA kijkt verbitterd om: ‘Waar is toch de laatste arbeider gebleven, die ons rechtmatig toebehoort?’ Later werden dat de migranten.

Mijn man, een Surinaamse Nederlander, weigert PvdA te stemmen, vanwege die eerdere, automatische ‘etnische toe-eigening.’ Er bestaat geen ‘recht’ op de migrantenstem. En het excuus van ‘vals bewustzijn’ is zelf vals.

Er bestaat democratie, en die is al net zo oneerlijk als de liefde.

