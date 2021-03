Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s

De Limburgse ex-gedeputeerde Herman Vrehen (CDA) sluist al jaren subsidiegeld naar eigen bv’s. Als directeur van een goededoelenstichting huurt hij medewerkers in via zijn bedrijven. Ook verkoopt hij via de stichting producten van zijn eigen bedrijven en laat hij zich inhuren tegen een te hoog tarief. Zo stroomden er honderdduizenden euro’s naar zijn ondernemingen. Dat blijkt uit onderzoek van NRC.

Het gaat om de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL), die zich ontfermt over natuur en landschap. Die bestaat sinds 1981 en ontvangt elk jaar 3 miljoen euro van onder meer provincie, gemeenten en de Postcodeloterij. Na vragen van NRC heeft de raad van toezicht van stichting IKL Vrehen vorige week uit zijn functie ontheven in afwachting van de resultaten van een extern onderzoek.

Herman Vrehen (59) bouwde, met steun van de top van het CDA Limburg, na zijn vertrek als gedeputeerde in 2009 een netwerk van stichtingen en bedrijven die vooral voor provincie en gemeenten groen- en bosonderhoud uitvoeren. Hiervoor worden statushouders en mensen met een arbeidshandicap ingezet, een deel van de subsidies blijft steken in de bv’s van Vrehen.

Via zijn eigen uitzendbureaus huurde de IKL-directeur medewerkers in. Zij werkten bij IKL, maar stuurden de rekening voor de gemaakte uren naar de uitzendbureaus. Die factureerden daarop deze uren bij stichting IKL, met een opslag van ten minste 20 euro per uur.

Terwijl hij via deze inhuurconstructies een deel van de subsidie incasseert, laat Vrehen ook zichzelf als directeur al acht jaar aan IKL ‘verhuren’ door eigen bedrijven. Dat gebeurt voor 127.688 euro voor een parttime aanstelling (0,7 fte), twee keer zo veel als toegestaan door de toezichthouder op de goede doelen, het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF). CBF-directeur Harmienke Kloeze noemt de kwestie „heel ernstig”. Vrijdag heeft het CBF een gesprek met de raad van toezicht. Daarna volgen eventueel maatregelen. IKL kan onder verscherpt toezicht komen of de erkenning kwijtraken.

De te royale beloning had de instemming van de raad van toezicht van de stichting, onder leiding van CDA’er Dieudonné Akkermans. Hij is burgemeester van Eijsden-Margraten en was voorzitter van het CDA Limburg. Dat de directeur via zijn eigen bedrijven werknemers inhuurt, was bekend bij de raad van toezicht. Die besprak de kwestie in 2016, maar vorderde het geld niet terug.

CDA’ers gunnen opdrachten

Vrehen laat de stichting IKL ook producten verkopen van zijn bedrijven. Het gaat onder meer om BosWerkt BV, dat houtproducten zoals nestkastjes levert. Deze bv ontving ook een reeks overheidsopdrachten via CDA-bestuurders. Zo nam toenmalig gedeputeerde Patrick van der Broeck in 2014 het principebesluit om BosWerkt BV 250 hectare bos te laten onderhouden. Het bedrijf werd pas anderhalve maand later opgericht.

Onder de CDA’ers die bedrijven van Vrehen aan opdrachten hielpen zijn ook de gedeputeerden Ger Koopmans en Hubert Mackus. Als opstellers van het CDA Limburg-verkiezingsprogramma 2015-2019 schreven zij dat het inzetten van BosWerkt BV „noodzakelijk [is] bij het behoud van het natuurschoon”.

Vrehen erkent tegenover NRC dat hij als IKL-directeur zakendoet met zijn eigen bedrijven. „De manier waarop dat gelopen is, daar sta ik nog steeds achter. En daar staat de raad van toezicht ook achter.” Zijn salaris vindt hij niet te hoog. „Maar misschien is dit wel het moment om te zeggen: we gaan het anders doen.”

Geholpen door de top van het CDA in Limburg verknoopte hij stichtingen en bedrijven voor groen- en bosonderhoud.