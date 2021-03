Lidl belooft binnen twee jaar volledig over te stappen op Beter Leven-kip

In navolging van Albert Heijn stapt ook supermarktketen Lidl voor 1 januari 2023 volledig over op de verkoop van kip met ten minste één ster op het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Dat heeft Lidl maandag laten weten aan dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier. Het keurmerk, dat loopt van één tot drie sterren, illustreert hoe diervriendelijk een vleesproduct tot stand is gekomen. Bij één ster krijgen dieren meer ruimte, afleiding en daglicht en groeien ze langzamer dan wanneer een ster ontbreekt. Bij twee sterren mogen ze ook naar buiten. Drie sterren staat voor de meeste aandacht voor het dierenwelzijn.

Volgens Wakker Dier betekent de stap van de twee supermarkten een „aanzienlijke welzijnsverbetering voor tientallen miljoenen kippen per jaar.” Momenteel heeft de meeste kip in de Nederlandse supermarkt geen dierenwelzijnskeurmerk. Dat betekent dertien tot zeventien kippen op een vierkante meter, waarbij ze vaak geen daglicht krijgen. Wakker Dier heeft er begrip voor dat de supermarkten niet meteen volledig overgaan op drie- of tweesterrenkip. „We geloven in het omhooghalen van de ondergrens. Dan is een kip met één ster echt een hele mooie stap.”

Dat supermarkten zich van elkaar proberen te onderscheiden met dierenwelzijn noemt de dierenwelzijnsorganisatie „positieve marketing”. Daarnaast maken ook niet-bewuste consumenten tóch een bewuste keuze als een kip zonder Beter Leven-keurmerk niet meer voorhanden is. Andere supermarkten hebben volgens Wakker Dier nog geen concrete plannen bekendgemaakt om over te stappen op een zogeheten sterrenkip.

Welke gevolgen de stap van Lidl in 2023 heeft voor de prijs van kipproducten is nog niet duidelijk, zo zegt een woordvoerder van Lidl. Op dit moment betaalt de consument meer voor kip met keurmerk dan voor een zonder keurmerk.