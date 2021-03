Lana Del Rey staat stil bij de valkuilen van het succes

Het nieuwe album van Lana Del Rey klinkt somber en ingetogen. Chemtrails Over the Country Club lijkt in veel opzichten een voetnoot bij Norman Fucking Rockwell!, het album waarmee de Amerikaanse zangeres in 2019 de toppen van de internationale albumlijsten haalde. Na die tour de force met uitbundige muzikale statements als ‘Fuck It I Love You’ en ‘The Next Best American Record’ is Chemtrails … het album waarop Del Rey een stap terug doet en stilstaat bij de valkuilen van het succes. De zelfverzekerde ‘Venice bitch’ van twee jaar geleden is een gewond vogeltje geworden, die in openingsnummer ‘White Dress’ met een zielig klein stemmetje terugblikt op simpeler tijden.

Meer dan ooit neemt Lana Del Rey in haar songs verschillende personages aan, zoals de vrouw die als negentienjarige serveerster was bij een muziekconventie en daar al of niet krassen op haar ziel heeft opgelopen. Op de hoes is ze het middelpunt van een overwegend lelieblanke vrouwenvereniging, een ideaalbeeld uit de jaren vijftig waar lidmaatschap van de country club als het hoogste doel van een opwaarts mobiele huisvrouw werd beschouwd. „I come from a small town, how about you?”, beweert de zangeres die in werkelijkheid in hartje Manhattan werd geboren. In haar dramatische transformaties is Lana Del Rey een briljant singer-songwriter in de traditie van Tom Waits, die op een soortgelijke manier verschillende gedaanten kan aannemen om een theatraal doel te dienen.

Kwetsbare vrouw

Op haar zesde album is Lana Del Rey niet langer de bitch uit Venice Beach, maar een kwetsbare vrouw die in het duet met Nikki Lane ‘Breaking Up Slowly’ verzucht dat ze niet wil eindigen als Tammy Wynette, de zangeres van ‘Stand By Your Man’ die de prijs betaalde voor haar hondse trouw aan de mannen in haar leven. Ook Marilyn Monroe is niet Del Reys rolmodel: „I’m no candle in the wind”, zingt ze met mild gebruik van autotune in ‘Tulsa Jesus Freak’. Ze verlegt haar vizier van het paradijselijke Californië naar small town America, waar de Louisiana two step wordt gedanst en waar dolende zielen thuiskomen. ‘Not All Who Wander Are Lost’ is een veelzeggende songtitel. Ze zingt het berustend: het zoeken naar verlossing kan een doel op zich zijn.

Chemtrails … is een typisch product van de lockdown, in die zin dat Lana Del Rey niemand anders dan de prijswinnende producer en co-componist Jack Antonoff nodig heeft voor haar ingetogen muziek. Antonoffs piano of akoestische gitaar is vaak de enige begeleiding bij Del Reys gedubbelde vocalen. De bezieling zit puur in haar weemoedige zang en fraaie teksten. ‘Let Me Love You Like a Woman’ bevat geen dubbele bodem; feministen spraken op sociale media schande van zo veel submissie.

Het is onmogelijk vast te stellen waar de echte Lana Del Rey eindigt en het personage begint. „I’m covering Joni, I’m dancing with Joan; Stevie’s calling me on the telephone”, zingt ze over Mitchell, Baez en Nicks die misschien wel echt in haar balboekje staan. Een cover van Joni Mitchells ‘For Free’ klinkt kaal en eerbiedig; een tikje melancholieker dan het origineel.

Voor juni staat alweer een nieuw Lana Del Rey-album op stapel. Rock Candy Sweet belooft een vrolijker affaire te worden, als de zoete bloemetjeshoes geloofd mag worden.

Pop Lana Del Rey - Chemtrails Over the Country Club ●●●●●