In Turkije ligt nieuwe valutacrisis op de loer

Toen de Turkse centrale bank vorige week de rente verhoogde met 2 procent, meer dan verwacht, werd gouverneur Naci Agbal alom geprezen door analisten en buitenlandse investeerders. Zij zagen het als bevestiging dat de nieuwe gouverneur orthodox monetair beleid voerde om de geplaagde Turkse lira te stabiliseren en de hardnekkig hoge inflatie te temmen.

Twee dagen later was Agbal ontslagen. Hij is de derde centrale bankgouverneur in drie jaar die door president Erdogan aan de kant wordt geschoven. Agbal was nog maar vier maanden geleden aangesteld door diezelfde Erdogan met de boodschap: „We zijn bereid de bittere pil te slikken.” In de maanden daarna verhoogde Agbal de rente in totaal met 8,75 procent, waardoor de waarde van de lira steeg.

Maar Agbals laatste renteverhoging bleek voor Erdogan wat al te bitter. Hij is fel tegenstander van hoge rentes. Die ziet hij als de oorzaak van hoge inflatie, in tegenstelling tot de meeste economen. Daarom benoemde hij zaterdag Sahap Kavcioglu, professor bankieren aan de Marmara Universiteit in Istanbul en een voorstander van Erdogans economische beleid, als de nieuwe centrale bankgouverneur.

De reactie van de financiële markten maandag was even voorspelbaar als dramatisch. De lira daalde tijdens de ochtendhandel met 17 procent, maar maakte daarna een deel van de verliezen weer goed, mogelijk na interventie van de centrale bank. De Turkse aandelenbeurs BIST 100 kelderde met 5 procent, waardoor een automatische schokdemper in werking trad die de handel tijdelijk stillegde.

„De val van de Turkse lira is verschrikkelijk om te zien”, twitterde Robin Brooks, hoofdeconoom van het International Institute of Finance (IIF), een denktank van banken. „Markten brengen de lirakoers terug naar waar die vóór Agbal was, dat was 8,50 per dollar. Dit is een ‘plotselinge stop’ in kapitaalstromen, zoals [tijdens de valutacrisis] in augustus 2018. Het resultaat was toen een diepe recessie als gevolg van krappere financiële omstandigheden. Het zal nu hetzelfde zijn.”

De Turkse economie is sterk afhankelijk van buitenlands geld vanwege het structurele tekort op de lopende rekening. Oftewel, Turkije importeert meer dan het exporteert. Ook moet 150 miljard euro aan leningen dit jaar worden geherfinancierd, wat door de val van de lira duurder wordt. Dankzij het beleid van Agbal keerden buitenlandse geldschieters terug, die in totaal 4,6 miljard dollar (3,85 miljard euro) in Turkije investeerden. Die halen hun geld nu weer weg uit het land.

Het was tekenend dat Lütfi Elvan, de minister van Financiën die tegelijkertijd met Agbal is aangesteld, maandag degene was die de markten probeerde te kalmeren. Want hij wordt gezien als een capabele bureaucraat. Elvan verklaarde dat de regering niet zal ingrijpen in de vrije markt, dat de zwevende wisselkoers „resoluut” wordt gehandhaafd, en dat het monetaire beleid ondersteund zal worden door fiscaal beleid en structurele hervormingen.

Turkije al afgeschreven

Maar analisten lijken Turkije al te hebben afgeschreven. De Franse zakenbank Société Générale schreef aan cliënten dat het land „voorbij het punt is waarop terugkeer mogelijk is” en voorspelde dat de lira in het tweede kwartaal zou verzwakken tot 9,70 per dollar. „We adviseren om Turkse bezittingen te verlaten, gezien de ingrijpende beleidsommezwaai en de te verwachten financiële onrust.”

Er zijn twijfels of Kavcioglu wel over genoeg capaciteit en ervaring beschikt om de centrale bank te leiden in zulke turbulente tijden. Naast professor is hij columnist van de regeringsgezinde krant Yeni Safak, die vorige week op de voorpagina gehakt maakte van de renteverhoging, omdat die de groei zou schaden en ten goede zou komen aan „in Londen gevestigde eigenaars van hot money”,

Kavcioglu schreef in februari dat het „treurig” was om te zien dat Turkse bankiers en zakenlieden economische stabiliteit zoeken in hoge rentes, terwijl de rente in veel andere landen extreem laag is. „De centrale bank zou niet moeten aandringen op hoge rentes. Als rentes wereldwijd dicht bij nul staan, zal het verhogen van de rente onze problemen niet oplossen. Integendeel, het zal ze juist verdiepen.”

Van dit soort teksten gaan de haren van economen wereldwijd overeind staan. Want Turkije heeft niet de ruimte om de rente te verlagen, zoals sommige westerse landen. Zeker niet nu de Amerikaanse centrale bank de rente juist verhoogt. En het idee dat hoge rente leidt tot hoge inflatie klinkt in de oren van economen absurd.

Met Kavcioglu aan het roer verwachten veel analisten een terugkeer naar het onorthodoxe beleid van oud-minister van Financiën Berat Albayrak, de schoonzoon van Erdogan. Hij trad in november af uit onvrede over de benoeming van Agbal. Er zijn speculaties over Albayraks terugkeer in de regering, mogelijk in zijn oude rol als minister van Energie – hij blijft tenslotte familie. Het was veelzeggend dat de lira flink daalde bij de geruchten over zijn terugkeer.

Onder het bewind van Albayrak hebben staatsbanken zo’n 130 miljard dollar aan buitenlandse reserves opgesoupeerd in een poging de lira te stabiliseren. Het gevolg is dat de buitenlandse reserves vorig jaar met driekwart zijn gedaald tot een schamele 11 miljard dollar. Als ze niet worden aangevuld, of als ze opnieuw aangesproken worden om een nieuwe koersval van de lira te voorkomen, dan ligt een nieuwe valutacrisis op de loer, wat inhoudt dat Turkije straks mogelijk niet meer in staat is essentiële import te bekostigen.

Rekening voor Turkse burgers

Turkse burgers betalen de rekening. Hun geld wordt steeds minder waard. De inflatie is al vijf maanden op rij gestegen en staat inmiddels op 16 procent, terwijl het einde nog lang niet in zicht is. Met name de hoge voedselprijzen zijn een probleem, mede door het gebrek aan neerslag, waardoor een slechte oogst wordt verwacht. Daarbij is de daling van de lira voor iedereen voelbaar, omdat producten uit het buitenland met een lage lira steeds duurder worden, en omdat Turkse bedrijven samen honderden miljarden aan schuld hebben in dollars en euro’s.

In een afscheidsmail aan collega’s verdedigde Agbal zijn staat van dienst, meldde de zender HaberTürk. „We hebben belangrijk en moedig werk verricht om blijvende prijsstabiliteit te waarborgen. Ik hoop dat ons land ooit financiële en economische stabiliteit zal bereiken.” Opmerkelijk genoeg bedankte Agbal president Erdogan in een tweet voor zijn ontslag. Dit werd door sommigen opgevat als verhulde kritiek op de man die zijn werk zo moeilijk heeft gemaakt.

